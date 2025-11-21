Cinsel içerikli yayın yapan 102 sosyal medya hesabına erişim engeli
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan sanal devriyelerde cinsel içerikli yayın yaptığı tespit edilen 102 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2025 21:27, Son Güncelleme : 21 Kasım 2025 22:02
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde internet ortamında sanal devriyelerini sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda genel ahlak kurallarına aykırı, Türk aile toplum yapısını bozan, cinsel içerikli yayın yapan 102 hesap tespit edildi. Bahse konu paylaşımların, sosyal medyada yayılmasını engellemek amacıyla tespit edilen 102 hesaba erişim engeli getirildi.
Ekipler tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan sanal devriyelerde cinsel içerikli paylaşım yapan toplam 600 sosyal medya hesabına erişim engelli getirildi.