Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

22 Kasım 2025 07:52
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor

Tekin şunları söyledi: "Köylerden gelen talepler doğrultusunda bu yıl itibarıyla tek bir öğrenci için dahi olsa köy okulu açtık.

Hukuken protokol imzalayabilmem için karşımda gerçek ya da tüzel kişi olmalı. Protokol yaptığımız yapıları 'cemaat ya da tarikat' olarak tanımlamak, sizin kendi ideolojik kodlamanız." YÖK Başkanı Erol Özvar ise staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle ilgili düzenlemeyi TBMM'ye sunacaklarını duyurdu.

Öğretim üyelerinin emeklilik yaşına ilişkin düzenleme hazırladıklarını belirten Özvar, emeklilik yaşının 72'ye kadar çıkarılabileceğini söyledi. Özvar, "72 yaşından da 75 yaşına kadar üniversiteler ile öğretim üyesi arasında hususi bir sözleşmeyle 75'e kadar da uzatılabileceği kanaatini taşıyoruz" dedi.

