İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Şişli'de bir restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmasının ardından zabıta ekipleri harekete geçti. Yaşanan gelişmede restoranın mühürlendiği öğrenildi.
Yine zehirlenme vakası...
İstanbul Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde yer alan restoranda 25 kişi, yediği yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmuştu.
DENETİM YAPILDI
Bunun üzerine Şişli Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ekipleri harekete geçti.
Beraber restorana giden ekipler, ürünleri inceledi, denetim yaptı.
RESTORANIN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoranda satışı yapılan ürünlerden numune aldı.
İncelemenin ardından zabıta ekipleri, restoranı mühürleyerek, faaliyetine son verdi.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
RESTORAN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA
Öte yandan restoran sahibi ise, zehirlenmenin yemekten kaynaklanmadığını iddia ederek, aynı yemeklerden kızına verdiği görüntüleri paylaştı.