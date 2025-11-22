İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi

Öte yandan restoran sahibi ise, zehirlenmenin yemekten kaynaklanmadığını iddia ederek, aynı yemeklerden kızına verdiği görüntüleri paylaştı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri restoranda satışı yapılan ürünlerden numune aldı.

Bunun üzerine Şişli Belediyesi Zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

