En çok işçi aranan meslekler belli oldu

İŞKUR, işçi arayan işletmelere ilişkin verileri açıkladı.

VERİLER BELLİ OLDU

Kurum verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde İŞKUR aracılığıyla toplam 1 milyon 298 bin 953 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi.

Ekim ayında ise 133 bin 522 işe yerleştirme gerçekleşirken, bu yerleştirmelerin yüzde 60'ını erkekler, yüzde 40'ını ise kadınlar oluşturdu.

İMALAT SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE YOĞUNLAŞMA

Yılın ilk on ayında en fazla işe yerleştirme, imalat sanayi sektöründe gerçekleşti.

Açık iş taleplerine bakıldığında da tablo değişmedi. Ocak-Ekim 2025 döneminde işverenlerden alınan toplam 2 milyon 101 bin 49 açık işin 740 bin 672'si yine imalat sanayi sektöründen geldi.

Açık işlerin yüzde 98,7'sinin özel sektörden gelmesi, özel sektörün işgücü talebindeki belirleyiciliğini gösteriyor.

EN ÇOK AÇIK İŞ OLAN 10 MESLEK

Hem işe yerleştirme sayılarında hem de işverenlerin İŞKUR'a bildirdiği açık iş ilanlarında, 10 meslek grubu zirveyi paylaştı.

Bu durum, söz konusu mesleklerde ciddi işgücü talebi olduğunu ve sektörün bu açığı kapatmakta zorlandığını gösteriyor.

İşte en fazla işçi açığı olan meslekler:

1- Turizm ve Otelcilik Elemanı: 78 bin 6 açık iş - 74 bin 528 yerleştirme

2- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 71 bin 413 açık iş - 64 bin 570 yerleştirme

3- Reyon Görevlisi: 51 bin 211 açık iş - 46 bin 836 yerleştirme

4- Güvenlik Görevlisi: 41 bin 362 açık iş - 35 bin 76 yerleştirme

5- Servis Elemanı (Garson): 50 bin 173 açık iş - 33 bin 75 yerleştirme

6- Market Elemanı: 37 bin 24 açık iş - 31 bin 506 yerleştirme

7- Konfeksiyon İşçisi: 33 bin 434 açık iş - 28 bin 860 yerleştirme

8- Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 32 bin 22 açık iş - 28 bin 460 yerleştirme

9- Satış Elemanı / Danışmanı: 36 bin 645 açık iş - 22 bin 823 yerleştirme

10- Perakende Satış Elemanı (Gıda): 21 bin 995 açık iş - 20 bin 974 yerleştirme

212 BİN 693 AÇIK İŞ VAR

Ekim ayında İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 212 bin 693 oldu.

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 2 milyon 101 bin 49 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,7'si özel sektörden alınan açık işlerden oluşuyor.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (740 bin 672 açık iş) imalat sanayi sektöründe gerçekleşti.

En çok açık iş

"Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi"

mesleklerinde oldu.