Dünyanın en pahalı ülkeleri: Türkiye kaçıncı sırada?

Numbeo'nun 2025 Küresel Yaşam Maliyeti Endeksi'n göre, dünyanın en pahalı ülkeleri belli oldu. Türkiye, 143 ülke içinde 76. Sırada yer aldı.

İsviçre ve Singapur gibi geleneksel zenginlik merkezi görülen ülkeleri en pahalı yaşaması en pahalı olanlar arasında yer alırken, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkeler en ucuzlar arasında bulunuyor.

Dünyada yaşam maliyeti nasıl değişiyor?

Numbeo, endeksi hazırlarken, mal, hizmet ve kira fiyatlamalarını New York ile karşılaştırarak ölçüyor.

Örneğin bir ülkenin değeri 80 ise, bu o ülkede fiyatlar New York'a kıyasla yüzde 20 daha düşük oluyor. Veriler, günlük harcamalarla konut maliyetlerini bir araya getirerek kapsamlı bir karşılaştırma sunuyor.

Dünyanın en pahalı ülkeleri

Listenin zirvesinde Cayman Adaları (94,3) bulunuyor. Ülkenin ekonomisi, offshore finans, turizm ve emlak gibi varlıklı bireyleri ve yatırımcıları çeken sektörlere dayanıyor.

Cayman Adaları'nı 82,3 puan ile İsviçre ve 80,9 puan ile Singapur takip ediyor. Bu ülkelerin gelişmiş ekonomileri, yüksek maaşları ve pahalı emlak piyasaları nedeniyle puanları yükseliyor.

Avrupa ülkeleri ilk 20'de sıklıkla yer alıyor. İzlanda, İrlanda ve Norveç en pahalı ülkeler arasında yer alırken, yüksek yaşam standartları sunuyor. Bu ülkelerin tüketici fiyatları da oldukça yüksek oluyor.

Dünyanın en uygun fiyatlı ülkeleri

Listenin en alt sırasında 11,3 puanla Pakistan ve Libya ile 11,6 puanla Afganistan yer alıyor.

Güney Asya'nın büyük bölümünde, Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerde, New York'taki fiyatların yaklaşık sekizde biri seviyesinde yaşam maliyetleri bulunuyor. Bu ülkelerde genç nüfusun yoğunluğu, görece ücretleri düşürürken, işçilik ve hizmet maliyetlerini de aşağı çekiyor.

Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, 27,9 puanla 76. sırada ortalarda yer alıyor.