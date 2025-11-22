Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Eski cezaevi, kadınlara gelir kapısı oldu

İstanbul'da yaşayan Kayserili iş insanı Sait Dinç, memleketi Yahyalı'da 3 yıl önce kapanan cezaevini belediyenin desteğiyle tekstil fabrikasına dönüştürerek 100 kadını istihdam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 12:11, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 12:11
Eski cezaevi, kadınlara gelir kapısı oldu

Ata topraklarından 41 yıl önce ailesiyle İstanbul'a giderek tekstil sektöründe çalışmaya başlayan Dinç, başarılı çalışmalarıyla bir süre sonra ihracat yapmaya başladı.

Dinç, 3 yıl önce memleketi Yahyalı'ya hizmet etmek için belediyenin eski cezaevi yerine yaptığı alanı ihaleyle tekstil fabrikasına çevirdi.

Fabrikada 100 kadına istihdam sağlayan Dinç, doğup büyüdüğü ilçeye vefa borcunu üretime katkı sağlayarak ödemek istiyor.

Yakın zamanda 200 kadının istihdam edilmesi planlanıyor

İş insanı Sait Dinç, ata topraklarına hizmet etmek için 3 yıl önce ilçeye geldiğini ve farklı atölyeler açtığını söyledi.

Belediye Başkanı Esat Öztürk'le iletişime geçerek ilçeye katkı sağlamak isteğini ilettiğini anlatan Dinç, ardından eski cezaevinin bulunduğu alanı tekstil fabrikasına çevirdiklerini dile getirdi.

Atölyede 100 kadının çalıştığını belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Biz, işe 20 kişiyle başladık ve şu an 100 kişiyiz. İnşallah yakın zamanda 200 kişiye çıkacağız. Sektöre İstanbul'da devam ederken 'Doğduğumuz, büyüdüğümüz yere desteğimiz olsun.' dedik ve buraya geldik. 'Personel bulabilir miyiz, çalışabilir mi, verim alabilir miyiz?" diye tereddütlerimiz vardı. Bunlar, önemliydi bizim için. Şu anda çok şükür 3. yılımızı doldurduk. Farklı atölyeler de açmıştık. Tekstil durgun ama biz iyiyiz elhamdülillah çünkü burada verim alıyoruz. Yahyalı'ya faydamız var. Kadınlar, Halk Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerinin ardından sertifikalarını alıp bize geliyor. İşi bilen personel çalışmaya başladı. Biz, bu verimi alacağımızı da bilmiyorduk. Sağ olsun Başkan'ın desteğiyle burayı açtık."

Dinç, kurumlara pantolon, tişört ve kaban gibi birçok ürün yaptıklarını belirterek, daha fazla atölye açarak ilçeye katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk de tekstil fabrikasının bulunduğu alanın eskiden cezaevi olduğunu söyledi.

Mülkiyeti belediye tarafından alınan alanın ilçe halkına hizmet etme doğrultusunda inşasını yaptıklarını anlatan Öztürk, bu alanın iş insanı Dinç tarafından da tekstil fabrikasına dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Çalışanların yüzde 98'ini kadınların oluşturduğunu vurgulayan Öztürk, "Bulunduğumuz yer çelik konsolla yapılmış, yaklaşık 1600 metrekare kapalı alana sahip." dedi.

"Aile Yılı"nda kadınların burada mutlu şekilde çalıştıklarına ve ev ekonomilerine katkı sağladıklarına dikkati çeken Öztürk, yeni alınacak çalışanların da Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldığını sözlerine ekledi.

