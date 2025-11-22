Yeni Yol Grubu'ndan İmralı kararı

Komisyon'da yapılan İmralı'ya gidiş oylamasında çekimser kalan Yeni Yol grubu (Saadet-Gelecek-DEVA), CHP gibi İmralı heyetine üye vermeme kararı aldı.

"TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adıyla kurulan Süreç Komisyonu, İmralı ziyaretiyle ilgili yaptığı oylamada İmralı'ya bir heyet gönderme kararı almıştı.

Çekimser kalmışlardı

Kapalı oturumda yapılan oylamada 32 evet oyu verildi. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin yanı sıra EMEP ve TİP'ten de iki evet oyu verildi. İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu komisyon toplantısında yer almadı. Demokrat Parti, DSP ve Hüda Par'dan üç hayır oyu çıktı.

İmralı Adası'na gidilmesi yerine online bağlantı ile tüm komisyonun teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı dinlemesini öneren Yeni Yol Grubu, heyete üye vermeyeceklerini açıkladı.