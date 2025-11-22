Pervin Buldan'dan CHP'yi kızdıracak ifade!

TBMM'deki Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya heyet göndermeye hazırlanıyor. Dünkü toplantıdan İmralı'ya gitme kararı çıkarken MHP ve AK Parti olumlu adımlar attı.

CHP ise resti çekerek İmralı'ya partiden kimseyi göndermeyeceklerini duyurdu.

DEM'DEN CHP'YE TEPKİ GELMİŞTİ

Bu açıklama DEM Parti'den büyük tepki gördü. Partiden yapılan açıklamada, "Ne var ki, bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını da üzüntüyle karşıladığımızı belirtmeliyiz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük her zaman takdir edilmeyi hak eder. Tereddütler ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar. Demokratik siyasetin gereği, böylesi tarihsel bir süreçte halkların ortak geleceğine dair alınacak kararlarda yan yana durmak, omuz omuza yürümektir" denildi.

"ANA MUHALEFET PARTİSİ DEM'DİR"

Öte yandan İmralı heyetinde yer alan DEM Partili Pervin Buldan ise çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Buldan X hesabından "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta." ifadelerini kullandı.



