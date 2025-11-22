Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü

MEB, YKS'ye hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için hedef temelli destek eğitimi modülünü MEBİ platformuna ekledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 14:44, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 14:45
Yazdır
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için geliştirilen "hedef temelli destek eğitimi" modülünü, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu'na (MEBİ) eklediğini açıkladı. Bu yeni modül, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme imkanı sunarken, öğretmen ve yöneticilere de öğrencileri yönlendirme konusunda dijital araçlar sağlamaktadır. Modül sayesinde öğretmenler, sistem üzerinden öğrencilere kolayca ödev gönderebilecek ve kapsamlı soru havuzundan yararlanarak testler oluşturabilecekler.

Modülün Sağladığı Dijital Araçlar ve Özellikler

  • Öğretmenler, soru bankalarındaki sorular, tarama testleri ve MEBİ havuzundaki tüm soruları kullanarak testler hazırlayabilir.
  • Hazırlanan testler dijital olarak veya çıktı alınarak öğrencilere uygulanabilir.
  • Öğrenciler, ana sayfalarına gelen bildirim veya sol menüdeki "hedef temelli destek eğitimi" modülü üzerinden ödevlere ulaşabilir.
  • Modül, deneme sınavı oluşturma imkanı da sunar; denemeler okul yöneticileri tarafından açılır ve öğretmenler sistemdeki soru havuzundan yararlanarak deneme soruları hazırlayabilir.

Öğrenci ve Öğretmenlere Katkıları

Bu yaklaşım ile öğrencilerin YKS hazırlık süreçlerinde hedeflerine odaklanmaları artırılırken, öğrenme ve öğretme süreçlerinin verimliliği yükseltilmektedir. Dijital eğitim araçlarının aktif kullanımı sayesinde öğrenci başarısında olumlu gelişmeler beklenmektedir. Ayrıca, yürütülen dijital faaliyetlerle öğrenci ve öğretmenlerin MEBİ platformunu daha etkin kullanmaları amaçlanmaktadır.

Planlı ve İzlenebilir Hazırlık Süreci

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu modül, 12. sınıf öğrencilerinin yükseköğretime hazırlık süreçlerini daha planlı, izlenebilir ve etkili bir şekilde yürütmelerini hedeflemektedir. Modül, öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına hızlı ve doğru biçimde yanıt verirken, öğretmen ve okul yöneticilerine de öğrenme süreçlerini bütüncül olarak takip edebilecekleri güçlü bir dijital altyapı sunmaktadır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber