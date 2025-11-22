MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için geliştirilen "hedef temelli destek eğitimi" modülünü, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu'na (MEBİ) eklediğini açıkladı. Bu yeni modül, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme imkanı sunarken, öğretmen ve yöneticilere de öğrencileri yönlendirme konusunda dijital araçlar sağlamaktadır. Modül sayesinde öğretmenler, sistem üzerinden öğrencilere kolayca ödev gönderebilecek ve kapsamlı soru havuzundan yararlanarak testler oluşturabilecekler.

Modülün Sağladığı Dijital Araçlar ve Özellikler

Öğretmenler, soru bankalarındaki sorular, tarama testleri ve MEBİ havuzundaki tüm soruları kullanarak testler hazırlayabilir.

Hazırlanan testler dijital olarak veya çıktı alınarak öğrencilere uygulanabilir.

Öğrenciler, ana sayfalarına gelen bildirim veya sol menüdeki "hedef temelli destek eğitimi" modülü üzerinden ödevlere ulaşabilir.

modülü üzerinden ödevlere ulaşabilir. Modül, deneme sınavı oluşturma imkanı da sunar; denemeler okul yöneticileri tarafından açılır ve öğretmenler sistemdeki soru havuzundan yararlanarak deneme soruları hazırlayabilir.

Öğrenci ve Öğretmenlere Katkıları

Bu yaklaşım ile öğrencilerin YKS hazırlık süreçlerinde hedeflerine odaklanmaları artırılırken, öğrenme ve öğretme süreçlerinin verimliliği yükseltilmektedir. Dijital eğitim araçlarının aktif kullanımı sayesinde öğrenci başarısında olumlu gelişmeler beklenmektedir. Ayrıca, yürütülen dijital faaliyetlerle öğrenci ve öğretmenlerin MEBİ platformunu daha etkin kullanmaları amaçlanmaktadır.

Planlı ve İzlenebilir Hazırlık Süreci

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu modül, 12. sınıf öğrencilerinin yükseköğretime hazırlık süreçlerini daha planlı, izlenebilir ve etkili bir şekilde yürütmelerini hedeflemektedir. Modül, öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına hızlı ve doğru biçimde yanıt verirken, öğretmen ve okul yöneticilerine de öğrenme süreçlerini bütüncül olarak takip edebilecekleri güçlü bir dijital altyapı sunmaktadır.



