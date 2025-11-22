Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Ankara'da, 3. Denetim Şurası düzenlendi
Müslüman kadın ve çocukları eğlencesine öldürmüşler
'Bir ayakkabı kendimize, bir devlete alıyoruz'
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 7 artarak 69 bin 733'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 7 artarak 69 bin 733'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 7 artarak 69 bin 733'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 318 kişinin öldüğü, 788 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 572 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 733'e, yaralıların sayısının 170 bin 863'e yükseldiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek 14 Kasım ile 21 kasım tarihleri arasında tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 180 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

