Tüketici derneklerinden para puan uyarısı: Yıl sonunda geçerliliğini yitirebilir

İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Genel Sağlık Sigortası Primine yüzde 100 zam!
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
Bakan Tekin: Mesleki eğitimde tercih oranı %42'yi buldu
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
MHP'li isim İmralı'ya gideceğini açıkladı
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tüketici derneklerinden para puan uyarısı: Yıl sonunda geçerliliğini yitirebilir

Tüketici dernekleri, 31 Aralık itibarıyla bazı sadakat kartlarındaki para puanların geçerliliğini yitirebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, bilgilendirme yapılmadan silinen puanların hukuka aykırı olduğunu ve tüketicilerin 10 yıl boyunca hak ettiği puanları kullanabileceğini vurguluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 16:29, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 16:30
Yazdır
Tüketici derneklerinden para puan uyarısı: Yıl sonunda geçerliliğini yitirebilir

Tüketici dernekleri, 31 Aralık itibarıyla sadakat kartlarında biriken para puanların bir kısmının geçerliliğini yitireceğini belirterek, tüketicileri yıl sonu gelmeden puanlarını kullanmaları konusunda uyarıyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü yaptığı açıklamada, sadakat kartlarının firmaların ve bankaların müşterilerini kaybetmemek, sürekli kendisinden alışveriş yapmasını teşvik etmek, hizmetlerini kullanmaya devam etmesini temin etmek için ücretsiz veya ücret karşılığında tüketicilere verdiği kartlar olduğunu anımsattı.

Market, akaryakıt, giyim ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılabilen kartlarda ödül veya indirim sağlanarak tüketici için cazip hale getirildiğini söyleyen Güllü, "Firmaların, tüketicilerin kazandığı para puanları yıl sonunda sıfırlaması ya da geçerliliğini sonlandırıcı uygulamalarını bilmeyen tüketiciler mağdur olmaktadır. Tüketiciler, mağdur olmamak için kartlarındaki para puanları kontrol ederek, devretmeyen puanlarını yılın son gününü beklemeden ihtiyaçları kapsamında kullanmalı" diye konuştu.

"Bilgilendirme yapılmadıysa para puanlar silinemeyecektir"

Güllü, konuyla ilgili olarak bazı firmaların yıl sonu gelmeden para puanları kullanmalarına yönelik müşterilerini uyarmasına rağmen birçok firmanın tüketiciye bu uyarıyı yapmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bazı firmalar, tüketicilerini hem mağdur etmemek hem de alışverişe teşvik etmek için kısa mesaj ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapıyor. Para puanlar, miller ya da alışveriş imkanı sağlayan puanlar silinecek diye yapılan ihbarlar geçerli değildir. Borçlar kanununa göre alacakla ilgili haklar 10 yıl boyunca geçerlidir. Dolayısıyla önceden ilan edilmemişse yani tüketici o kampanyaya girerken o kartı kullanırken 'şu tarihte istifade edemezsen hakların silinecektir' şeklinde bildirilmemişse, alınacak bu karar tek taraflıdır ve tüketici için hiçbir hukuki anlam ifade etmez. Böyle bir bildirim yoksa veya kampanyanın başında belli bir tarih belirtilerek sonlanacağı açıklanmamışsa para puanların tek taraflı olarak silinmesi hukuka aykırı olur."

Tüketicinin kampanyaya girerken ve kart verilirken bilgilendirilmiş, tüketici para puanlarının silineceğini bilerek kartı alsa dahi, para puanların silinebilmesi için markaların makul bir süre önceden tüketicilere para puanların ne zaman silineceğinin açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirilme yapılması gerektiğini söyleyen Güllü, "Eğer makul bir süre öncesinden, açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirme yapılmadıysa söz konusu para puanlar silinemeyecektir. Tüketicinin temel haklarından biri de bilgilendirme hakkıdır" ifadelerini kullandı.

"Tüketici 10 yıl boyunca o hak ettiği puanları kullanabilir"

Güllü, sadakat kartlarında para puan birikenlerin yıl sonu yaklaşmadan puanları kullanması tavsiyesinde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kredi kartında olduğu gibi sadakat kartlarında da biriken puanların unutulmamasını, kullanılmasını öneriyoruz. Bankaların ve şirketlerin verdiği kartlarda biriken puanlar, tüketicinin kazanılmış hakkıdır. O puanların silinmesi hukuka aykırıdır. Tüketici 10 yıl boyunca o hak ettiği puanları kullanabilir. Tüketiciler, bilgilendirme yapılmadan silinen para puanların kendilerine geri ödenmesi için 2025 yılı için 149 bin liraya kadar olan miktarlar için tüketici hakem heyetlerine ücretsiz olarak başvuru yapabilirler."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber