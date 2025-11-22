Efsane valinin oğlu 45 yıl sonra babasının aracını bulup satın aldı

Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Makam Aracı 45 Yıl Sonra Oğlu Tarafından Bulundu: Başkan Yazıcıoğlu Babasının Cipine Vefa Borcunu Ödedi

Yıllar Sonra Gelen Duygusal Karşılaşma: Mahalle Gezisi Sürprizi

Tokat'ta 1984-1989 yılları arasında valilik görevi yapan ve "Efsane Vali" olarak anılan Recep Yazıcıoğlu'nun anısı, oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu sayesinde yeniden canlanıyor. Başkan Yazıcıoğlu, babasının yaklaşık 45 yıl önce kullandığı beyaz makam cipiyle tesadüfen karşılaştı.

Başkan Yazıcıoğlu, bir mahalle gezisi sırasında büyük bir şaşkınlıkla babasının Tokat'taki ilk valiliği döneminde kullandığı 1985 model makam aracına denk geldi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: "Aracı almak istediğimi söyledim, sağ olsun sahibi 'Evladına yakışır' diyerek kırmadı. Aracı şahsi olarak satın aldım. Yıllardır kullanılıyordu ama yıpranmıştı. Şimdi kapsamlı bir restorasyona aldık."

Tokat Esnafından Vefa Desteği: Kapsamlı Restorasyon Başladı

Satın aldığı aracı hemen kapsamlı bir bakım ve restorasyon sürecine alan Başkan Yazıcıoğlu, bu süreçte Tokatlı esnafın gösterdiği hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aracın ruhunu koruyarak yeniden hayata döndürme çalışmaları titizlikle sürüyor.

Restorasyon kapsamında:

Motor aksamı yenileniyor.

Boya ve iç döşemeler değiştiriliyor.

Lastikler dahil tüm aksam elden geçiriliyor.

Başkan Yazıcıoğlu, "Tokatlı esnafımız rahmetlinin emaneti diye çok hassas davranıyor. Ben acele ediyorum ama onlar dört dörtlük bir iş çıkarmak istiyor," diyerek projenin manevi boyutunu vurguladı.

Özel Günlerde Makam Aracı Olacak: "Babamın Emaneti Evladıma da Kalacak"

Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, restore edilen cipi resmi makam aracı olarak değil, babasının anısını yaşatmak amacıyla özel gün ve programlarda kullanacağını açıkladı.

"Bu aracı tamamlandığında Tokat'ta özel programlarda makam arabası olarak kullanacağım. Devlet bize imkan sağlıyor, biz de devletimize milletimize feda olsun diyerek kendi imkanlarımızla bu emaneti yaşatıyoruz. Bu araç benden sonra evladıma da kalacak inşallah."

Yazıcıoğlu, babasına yönelik bu büyük sevginin sadece Tokat'la sınırlı olmadığını, diğer şehirlerde de benzer vefa örneklerinin görüldüğünü ekleyerek, bu restorasyonun halktan gelen o büyük sevginin bir yansıması olacağını belirtti.