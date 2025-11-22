Fuat Oktay'dan ABB'ye Sert Çıkış: 'Ankara'yı Yönetemeyenler' Adaylık Peşinde!

AK Parti Pursaklar Kasım Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'daki su ve trafik sorununa dikkat çekerek Ankara Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Programda İlçe Başkanı İbrahim Kopan ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin sunum yaptı.

"HİZMET BELEDİYECİLİĞİNİN GÜÇLÜ ÖRNEKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Açılış konuşmalarının ardından partililere hitap eden Fuat Oktay, Pursaklar'da AK Parti'nin "gönülden yapılan hizmet belediyeciliği" anlayışının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Oktay, "Trafik ve su sorununu çözmek yerine enerjisini sadece Cumhurbaşkanı adaylığına harcayanlara inat, burada hizmet belediyeciliğinin güçlü örneklerini görüyoruz." dedi.

'Ankara Vizyon 2035' Hakkında Bilgiler Verdi

Fuat Oktay, eleştirilerinin yanı sıra Başkent'e yönelik yeni gelecek vizyonunu da teşkilat üyeleriyle paylaştı.

"Ankara Vizyonu 2035" projesi hakkında bilgi veren Oktay, ilgili tüm paydaşlarla birlikte geleceğin Ankara'sını planlamak için hazırlıkların başlatılacağını vurguladı. Bu projenin, Ankara'nın temel sorunlarına çözüm getirmeyi ve şehri geleceğe taşımayı hedeflediği belirtildi.

Toplantıda ayrıca dış politikadaki son gelişmeler ve "Türkiye Yüzyılı" süreci kapsamında yürütülen çalışmalar da ele alındı.

OKTAY'DAN TRAFİK VE SU SORUNUNA TEPKİ

Konuşmasında Ankara'daki trafik ve su sorunlarına da değinen Oktay, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu sorunlara çözüm bulmak için gerekli adımları atmadığını savundu. Ankara'da geçmişte olmayan trafik yoğunluğunun mevcut yönetimle birlikte arttığını belirten Oktay, "Eskiden 15-20 dakikada gidilen yere bugün bir saatte varılıyor." dedi.

Su sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Oktay, barajların aktif doluluk oranının yüzde 2'lere düşmesine rağmen yeni ve alternatif bir çözüm üretilmediğini, Büyükşehir Belediyesinin teknik arızalar ve bahanelerle vatandaşı mağdur ettiğini söyledi.

Toplantının sonunda dilek ve temenniler alındı, soru-cevap bölümü yapıldı. Teşkilat mensuplarının tüm görüş ve taleplerini dinleyen Oktay, sorunların çözümüne yönelik değerlendirmede bulundu. Fuat Oktay, toplantı bitiminde İlçe Başkanı İbrahim Kopan başta olmak üzere kadın ve gençlik kolları ile tüm teşkilat mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.