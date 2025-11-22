Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'İmralı 'eleştirisi
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu, İmralı'ya gitme kararı aldı
Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e yanıt: Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Zonguldak mitinginde kendisi ile ilgili söylediği sözlere "Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış. Gölgeliklerde oturup konforlu alanlarından ahkam kesen, nifak kervanının yedekçisi bir takım çevreler, ucuz siyasi hesaplarla; birkaç oy devşirmek için kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte verdiğimiz büyük mücadeleyi, küçümseme acziyetine düşüyorlar" diye karşılık verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 20:11, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 20:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Zonguldak mitinginde kendisi ile ilgili söylediği sözlere yanıt verdi.

Bakan Yerlikaya, "Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış. Gölgeliklerde oturup konforlu alanlarından ahkam kesen, 'nifak kervanının yedekçisi' bir takım çevreler, ucuz siyasi hesaplarla; birkaç oy devşirmek için, kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte verdiğimiz büyük mücadeleyi, küçümseme acziyetine düşüyorlar. FETÖ'nün karanlık odalarında hazırlanan sözde araştırmaları önce milletvekilleriniz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, sonra da siz Zonguldak'ta dillendirdiniz.

Bir taraftan polislerimizi, jandarmamızı dilinize doluyor; diğer yandan iftiralarla, yalanlarla, algı oyunlarıyla; o kahramanların canları pahasına verdikleri mücadeleye küçük düşürmeye çalışıyorsunuz. Bakın, bir kez daha hatırlatıyorum; aziz milletimizin kahraman evlatlarının, canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadeleye gölge düşürmeye kalkmak, küçümsemek kimsenin haddi değildir. Siyasi hesaplarla; organize suç örgütlerine, milletimizin huzuruna kast eden tüm suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadeleyi, yok saymak, bırakın bizleri işte o kahraman vatan evlatlarının alın terine, verdikleri emeklere hakarettir. Buna asla müsaade etmeyiz. Merak buyurmayın; FETÖ, kendi yalanları gerçekmiş gibi dile getirildikçe, kendilerine uşaklık edildikçe, kutlama pastası kesmeye devam ediyor. Aziz milletimiz, kimin yanında durduğunu da kimin karanlığa omuz verdiğini de çok iyi görüyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel Yerlikaya hakkında ne demişti?

Özel'in CHP'nin Zonguldak mitingindeki Yerlikaya'yı hedef alan açıklamalar yapmıştı. Özgür Özel'in konuşmasından satır başları:

Dünyada en çok suç işlenen 10'uncu ülkeyiz, 190 ülke arasında. Sokaklar güvenli değil. Karanlıkta eve giden kadın tedirgin, çocuklar güvende değil. Uyuşturucu okul önüne kadar gitmiş, kuvözde bebek bile güvende değil.

Geçen gün Ali Yerlikaya çıkmış, 'Suç örgütleriyle etkin mücadelemiz devam edecek' dedi. O gün akşam Daltonlar çetesinin reisinin doğum günüymüş, Türkiye'nin dört bir yanında ellerinde makinalı silahlarla havaya ateş açarak çete liderinin yaş gününü kutladılar. O gün sabah Ali Yerlikaya, 'Suç örgütleriyle etkin mücadelemiz devam edecek' dedi.

Utanmasa Daltonlar'ın başının doğum günü pastasından bir dilim getirip evinin kapsısında servis edecekler. Allah hiçbir İçişleri Bakanı'nı Ali Yerlikaya'nın düştüğü duruma düşürmesin. Bu Ali Yerlikaya Atatürk'ün kurduğu CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum sokmak için beş bin polis getiren zavallının biridir. Polisin derdini duymaz, nefret ediyor polisler bundan.

Kendi bakan yardımcıların hakkında operasyon yapmaya, bizim tarafa sözde bilgiler sızdırmaya çalışma ne haliniz varsa görün, yakamızdan düşün. Bir bakan kendi bakan yardımcısıyla kavgasına muhalefet partilerini alet etmeye çalışıyor.

Bir bakan kendi yardımcısıyla kavgasına muhalefet partilerine alet etmeye çalışıyor. Bir bakan. Ama bu işlere, bu işlere sebebiyet veren birisi var. O da bu kifayetsizleri, bu beceriksizleri, bu devlet adamlığından anlamayanları başımıza musallat eden Recep Tayyip Erdoğan. Ondan başkası değil

