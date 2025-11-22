Açık cezaevinde alarm: 76 Hükümlü yemekten zehirlendi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 76 hükümlü yedikleri yemekten zehirlendi.

Hastaneye sevk edilen 5 hükümlünün, işlemlerinin ardından taburcu edildiği diğer 71 hükümlünün ise ceza infaz kurumunun revirinde tedavi edildiği öğrenildi.

Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemeğin ardından ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan 76 kişide mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler oluştu.

Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen 5 hükümlü hastaneye sevk edildi, 71'inin ise ceza infaz kurumu revirinde tedavi edildi. Hastaneye gönderilen hükümlülerin tedavilerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildikleri öğrenilirken, konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.