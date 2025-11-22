Düzce'de görme engelli öğretmen için sürpriz etkinlik

Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'İmralı 'eleştirisi
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye 'İmralı 'eleştirisi
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
AK Parti'de İmralı Cezaevi'ne gidecek isim belli oldu
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
MEB'in 24 Kasım programı açıklandı: Öğretmen ataması ve 2. Maarif Kongresi
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
100 milyar liralık altın ve kıymetli maden vurgunu: 20 tutuklama
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
İlçe MEM Şube müdürü 30 bin euro zimmet iddiasıyla tutuklandı
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Bakan Memişoğlu: Randevu sorununu büyük oranda çözdük
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
Elektrikte yeni dönem başlıyor: Tüketim limiti 4 bin kWh'e düştü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Düzce'de görme engelli öğretmen için sürpriz etkinlik

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde görev yapan görme engelli öğretmen için sürpriz etkinlik düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2025 22:15, Son Güncelleme : 22 Kasım 2025 22:19
Yazdır
Düzce'de görme engelli öğretmen için sürpriz etkinlik

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kaynaşlı İlkokulu'nda görev yapan görme engelli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Sabri Ergin için öğrencileri ve ailesiyle duygu dolu 24 Kasım Öğretmenler Günü sürprizi hazırladı.

Diyabete bağlı olarak yaklaşık 12 yıl önce görme yetisini kaybeden 56 yaşındaki öğretmenin annesi Ayşe, babası Fikret, kardeşleri Hasan, Fatma, Nurses ve yengesi Habibe ile eşi Aysel Ergin, dersin işleneceği sınıfta yerlerini aldı.

Hiçbir şeyden haberi olmadan sınıfa giren Sabri Ergin, öğrencilerini selamlayarak her zaman olduğu gibi onlarla ilahi söyledi.

Öğrencilerin, "Öğretmen olmaya nasıl karar verdiniz?" sorusu üzerine konuşmaya başlayan Ergin, "Çocuklar, geçen haftalarda imanın şartlarını işliyorduk. En son kadere imana geldik. İşte cevap orada. Benim niyetim kaymakam olmaktı. Annemle babam ise imam olmamı istiyordu. Ama Rabbim beni aldı, size öğretmen yaptı. Kader budur çocuklar. Bazen bizim istediklerimiz olmaz. Rabbim, 'Sen Nihal'e, Mustafa Kemal'e öğretmen olacaksın.' dedi." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine öğrenciler hep bir ağızdan, "İyi ki bizim öğretmenimizsiniz." dedi.

Ergin, sözlerine devam edeceği sırada arka sıralardan annesi Ayşe Ergin'in "İyi ki öğretmen oldun oğlum, seninle gurur duyuyorum." sözlerini duyunca şaşırdı.

Ardından baba Fikret Ergin de "Seninle gurur duyuyorum, ne güzel öğretmen oldun." diyerek oğluna seslendi. Kardeşleri de "Seni bizim ailemize nasip eden Rabbime binlerce şükür olsun. Öğretmenler Günün kutlu olsun. İyi ki bizim ağabeyimizsin." diyerek duygularını dile getirdi.

Eşi Aysel Ergin ise "Öğretmenler Günün kutlu olsun. Senin gibi bir eşe sahip olduğum için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Duyduğu her sesle şaşkınlığı artan Sabri Ergin, ailesine sarılarak "Hoş geldiniz." dedi. Bu sırada Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, çiçek ve pastayla sınıfa girerek Ergin'in Öğretmenler Günü'nü kutladı. Gözyaşlarını tutamayan Ergin, "Çok duygulandım. Bunu kim hazırladı? Kim yaptı?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Ergin, 30 yıllık öğretmenlik hayatında böyle bir şeyle ilk kez karşılaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Şaşırdım kaldım, şok oldum. Emekli olmayı düşünüyordum, jübileme yaklaşmıştım. Böyle bir sürpriz çok güzel oldu. Annemin sesini duyunca rüya zannettim. Müdür bey okula çağırınca biraz çekimser gelmiştim. Böyle bir şey olduğunu bilsem hiç çekinmezdim. Rabbim bana öğretmenlik nasip etti. Böyle güzel günler varmış. Işığa baksam göremem ama mahrumiyet olarak görmüyorum. Bu bir lütuf, bir nimet. Rabbim benim gözlerimi kapattıkça gönlümü açtı."

Duygu dolu anların kayıt altına alındığı video, Düzce Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber