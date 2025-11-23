Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Ana sayfaHaberler Siyasi

İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!

TBMM'de kurulan komisyon üyelerinin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşme için Adalet Bakanlığı'na bugün resmi başvuru yapılması bekleniyor. Görüşmenin teknik ve lojistik tüm aşamaları MİT tarafından helikopterle ulaşım dahil organize edilecek. Görüşmede tutanak tutulması beklenirken, kamuoyu hassasiyeti nedeniyle fotoğraf paylaşımı yapılmayacak. Görüşmenin, Öcalan'ın silah bırakma çağrısının Suriye'deki YPG/SDG'yi kapsayıp kapsamadığı tartışmasına son noktayı koyması ve PKK'nın Metina'dan çekilme sürecini hızlandırması bekleniyor.

Haber Giriş : 23 Kasım 2025 07:35, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 07:43
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Meclis heyetinin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yapacağı görüşmeye ilişkin teknik detaylar belli oldu.

TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci için kurulan komisyon üyelerinden oluşan heyetin İmralı ziyareti konusunda kapsamlı bir hazırlık yapılıyor. Mevzuata göre terör suçlarından hükümlü ve tutuklu olanların milletvekilleri tarafından ziyaret edilmelerinde Adalet Bakanlığının yazılı izni aranıyor. Bu sebeple, Meclis'ten İmralı'ya gidecek milletvekillerinin Adalet Bakanlığına resmi başvuru yapması gerekiyor. Bu başvurunun bugün yapılması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis karar alırsa, bunu uygulamaya koyacaklarını açıklamıştı. Bu ziyarette Adalet Bakanlığı sadece bürokratik işlemlerin tamamlanmasında rol oynayacak.

MİT ORGANİZE EDECEK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Heyetin ulaşımı, görüşme ve diğer teknik detayların tamamı MİT tarafından organize edilecek. Bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşaması için MİT tarafından hassas bir çalışma yapılıyor. Pazartesi veya salı günü yapılması beklenen görüşme için İmralı'ya ulaşımın ise helikopterle sağlanacağı ifade ediliyor.

TUTANAK TUTULABİLİR

Bu arada Meclis komisyonunun şimdiye kadarki tüm görüşmeleri tutanak altına alındı. Komisyon tutanakların tamamı kapalı toplantılar hariç yayınlandı. Öcalan'la yapılacak görüşmede de tutanak tutulacaksa, bunun Meclis'te görevli stenograflar tarafından değil, yine MİT görevlileri tarafından yerine getirilmesi ifade ediliyor.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMI YOK

Görüşmeden ses kaydı, görüntü veya fotoğraf alınacağı, ancak bunların yayınlanmayacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, İmralı ziyareti konusunda kamuoyunda bir tepki oluştuğunu gördüklerini, bu nedenle fotoğraf yayınlanmasının düşünülmediğini dile getirdi.

'YPG'Yİ KAPSIYOR MU?'

Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapmasının beklendiği görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade ediliyor. Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da bu görüşmede son nokta konulması planlanıyor. Meclis heyetinin Öcalan'a soracağı ilk sorulardan biri çağrısının YPG'yi de içerip içermediği olacak.

SÜRECE KATKI SAĞLAYACAK

Öte yandan, güvenlik kaynakları İmralı ziyaretinin sürece katkı sağlayacağı görüşünde. Kaynaklar, görüşmede Öcalan'ın vereceği mesajların örgütün silah bırakma sürecini ve Suriye'nin kuzeyindeki SDG'nin Şam yönetimine entegrasyonunu hızlandıracağını belirtiyor.

METİNA İÇİN AÇIKLAMA

Güvenlik kaynaklarına göre geçtiğimiz günlerde Zap'tan çekilen PKK, İmralı ziyaretinin tamamlanması ve Öcalan'ın vereceği mesajlardan sonra çok kısa süre içinde Metina'dan çekilerek, oradaki mağaraları boşalttığına yönelik yeni bir açıklama gelecek. Güvenlik kaynakları, çekilme açıklamasından sonra Zap'ta iki mağaranın boşaltıldığını sahada bizzat teyit etti.

