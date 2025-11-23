Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
CHP'nin yeni parti programında tartışma yaratan madde!

CHP'nin 39. Olağan Kurultay'da oylanacak olan yeni parti programı taslağı, "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye" başlığıyla kamuoyuna tanıtıldı. Programda seçim barajının %3'e düşürülmesi, Milli Savunma Üniversitesi'nin dönüştürülmesi ve siyasi partilerin devlet kurumlarıyla bütünleşmesinin önüne geçilmesi gibi konular yer aldı. Ancak taslağın en dikkat çeken kısmı, 'Sosyal Devlet' başlığı altında yer alan ve "cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını" taahhüt eden ifadeler oldu.

CHP'nin yeni parti programında tartışma yaratan madde!

CHP 39. Olağan Kurultay'da oylanacak olan yeni parti programı taslağını önceki gün kamuoyuyla paylaştı. Genel Merkez'de gerçekleştirilen "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye" programıyla tanılan parti taslağı, 'Demokrasi Yönetim ve Adalet', 'Kalkınma ve Ekonomi', 'Sosyal Devlet', 'Dış Politika Güvenlik ve Dirençlilik' olmak üzere 4 başlık altında anlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı yeni taslakta, CHP'nin iktidara gelmesi halinde Türkiye'de uygulayacakları politikalar anlatılıyor. Eğitimden sağlığa, kültürel çalışmalardan Milli Savunma Üniversitesi'nin dönüştürülmesine kadar pek çok başlığın bulunduğu parti programının en dikkat çekici kısmında ise, "Kimse kimliğinden dolayı utanmayacak" ifadeleri yer alıyor.

AHLAKSIZLIĞA 'YÖNELİM' KILIFI

Yenişafak'tan Ayibike Eroğlu'nun haberine göre; 'Sosyal Devlet' başlığı altında toplumsal refah için güçlü ve hak temelli sosyal politikalar geliştireceğini vadeden CHP, toplumsal cinsiyet eşitliğe dair ifadeler bulunuyor. "Cinsel yönelim" ve "cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele" vurgusu dikkat çekerken, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' başlığı altındaki kısımda, "Cumhuriyet Halk

Partisi'ne göre toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması temel bir insan hakları konusudur. Toplumsal cinsiyet eşitliği, herkesin cinsiyetinden bağımsız olarak haklara, fırsatlara, kararlara ve kaynaklara eşit erişebilmesini hedefler. Kadın erkek eşitliği, demokrasinin temel kriteri ve kalkınma hedeflerine erişmenin itici gücüdür. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün eşitlik vizyonundan aldığı ilhamla, kadınların hayatın tüm alanlarına eşit ve özgürce katıldıkları, kendi hedeflerini ve potansiyellerini gerçekleştirme olanağına sahip oldukları bir toplum yapısını hedefler. Kadını toplumun eşit bir öznesi olarak gören anlayışla, kadının güçlenmesini sağlayacak politikalar bütüncül olarak hayata geçirilecektir" denildi.

LGBT'Yİ KAMUSAL ALANA SOKMA GİRİŞİMİ

Aynı metnin devamında ise, şu ifadeler yer aldı: "Cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli her türlü ayrımcılık ortadan kaldırılacak; herkesin adalete, sağlığa, eğitime, istihdama ve kamusal hizmetlere eşit erişimi sağlanacaktır. Evde, okulda, iş yerinde, siyasal yaşamda, kısacası hayatın her alanında eşitliği sağlayacak somut adımlar atılacaktır."

SAPKINLIĞI DAHA DA YAYMAK İSTİYORLAR

CHP taslağında, "Herkesin kendini devletin eşit ve onurlu bir yurttaşı olarak hissetmesi demokrasi vizyonumuzun temelidir. Kimsenin yaşından, cinsiyetinden, kimliğinden, inancından, cinsiyet kimliği ve cinsel yöneliminden, sosyoekonomik durumundan, engelli olma halinden, dünya görüşünden, yaşam tarzından ve benzeri sebeplerden dolayı dışlanmadığı, baskı altına alınmadığı bir düzen inşa edilecektir. Hiçbir yurttaşın kimliğini gizlemek zorunda kalmaması temel önceliğimiz olacaktır" ifadeleri yer aldı.

'GÖRÜNÜRLÜKLERİNİ ARTIRACAK'LAR

'Sosyal Politikalarda Ayrımcılıkla Mücadele' başlığı altında da bu konuyu tekrar yineleyen CHP, "Engellilik hali, yaş, cinsiyet, kimlik, yaşam tarzı, sosyal ve ekonomik koşullara dayalı her türlü sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla mücadele edilecek; yasal düzenlemelerle birlikte kapsayıcı sosyal politikalar uygulanacaktır. Dezavantajların ortadan kaldırılması temel hedeftir. Bölgeler, kuşaklar, cinsiyetler arası adalet ve eşitlik hedeflenmektedir. Tüm dezavantajlı kesimlere yönelik eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetlere eşit erişimi garanti altına alan politikalar uygulanacaktır" vurgusu yaptı.

Seçim barajı yüzde 3

CHP'nin yeni parti programında seçim barajının yüzde 3 olarak düzenleneceği belirtildi. Bu düzenlemeyle partilerin TBMM'de temsil edilmesinin kolaylaşacağına vurgu yapılırken, "Barajın düşürülmesi, Türkiye'nin toplumsal çeşitliliğini ve çoğulculuğunu yansıtan bir parlamento oluşmasına katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Köklü değişiklik vurgusu

Parti programında, "Siyasi partilerin devlet kurumlarıyla bütünleşmesinin önüne geçecek yasal düzenlemeler yapılacaktır. Partiler devlet kaynaklarına değil toplumsal desteğe dayalı kuruluşlar olarak örgütlenecektir" ibaresi de yer aldı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının İBB'nin ihale verdiği firmalardan elde edilen rüşvetlerle satın alındığı dikkate alındığında, CHP'nin yeni parti programıyla köklü bir değişikliğe gittiği görülüyor.

