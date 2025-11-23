Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
Ana sayfaHaberler EğitimAna sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Bir öğrenci için açık kalan okul: İstanbullu öğretmen, Ağrı'nın en ücra köşesinde!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimi sürdürme kararlılığının simgesi olan bu hikayede, İstanbullu 25 yaşındaki sınıf öğretmeni Sedanur Açış, Ağrı Hamur'un Yoğurtçu mezrasında üçüncü sınıfa giden tek öğrencisi Nevin Küsmü'ye eğitim veriyor. Kış aylarında nüfusu azalan mezrada, zorlu hava ve yol koşullarına rağmen mesleğini aşkla yapan Açış, Nevin'in hem öğretmeni hem de ablası olmuş durumda.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 08:07, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 07:52
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tek öğrencisi olsa da ülkenin en ücra köşelerinde eğitimi sürdürüyor.

Ağrı'nın uzak bir mezrasında görev yapan genç öğretmen Sedanur Açış, zorlu kış koşullarının hüküm sürdüğü bölgede tek öğrencisiyle sevgi dolu bir eğitim hikayesi yazıyor.

Hamur ilçesinin en uzak yerleşim yerlerinden olan yüksek rakımlı Gültepe köyüne bağlı Yoğurtçu mezrasında yaşayan vatandaşların kış aylarında il merkezine göç etmesi nedeniyle bölgede az sayıda aile kalıyor.

İSTANBUL'DAN BİR ÖĞRENCİ İÇİN AĞRI'YA GELDİ

İstanbullu 25 yaşındaki sınıf öğretmeni Sedanur Açış, 3 sene önce atandığı ve ilk görev yeri olan mezrada zorlu kış koşullarına rağmen özveriyle mesleğini sürdürüyor. Tek öğrencisi olan ve "ilk göz ağrım" dediği 9 yaşındaki Nevin Küsmü ile her sabah el ele tutuşup sohbet ederek okula giden Açış, sınıf arkadaşı da olduğu öğrencisiyle sevgi dolu bir eğitim yolculuğu yapıyor.

Türkçe, İngilizce, matematik ve resim gibi derslerde öğrencisini çeşitli materyaller kullanarak eğiten Açış, Nevin ile kitap okuyor, spor yapıyor.

3 YILDIR BERABERİZ

Sedanur Açış tek öğrencisini en iyi şekilde eğitmenin çabası içerisinde olduğunu söyledi. Uzak bir mezrada tek bir öğrenciye eğitim verilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Açış, "Bir öğrenciyle eğitimi sürdürmek farklı bir deneyim. Aramızda duygusal bağ da kuruluyor. Öğretmen öğrenciden ziyade abla kardeş gibiyiz. Nevin birinci sınıftayken de onun öğretmeniydim. O üçüncü sınıfta ve eğitimimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Açış, "Kış şartları zor olsa da bazen yollar kapansa da bir öğrencimiz için okula geliyoruz" dedi.

