Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, imar planı değişiklikleri sonucu taşınmazların arsasındaki değer artışının yüzde 90'ı zorunlu olarak kamuya aktarılacak. Bu hamleyle keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilerek kamu yararı gözetilecek.
Yönetmelikle, şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçilecek. Yeni düzenlemeyle hem şehircilik ilkeleri güçlendirilecek hem de kamu yararı esas alınarak adil ve dengeli bir kaynak paylaşımı sağlanacak.
YÜZDE 90'I KAMUYA AKTARILACAK
Bakanlık tarafından hazırlanan; imar planı değişiklikleriyle taşınmazların değer kazanması durumunda ortaya çıkan kazancın yüzde 90'ının kamuya aktarılmasını öngören "İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 7534 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklikle, plan değişikliği sonucu değeri artan taşınmazdan değer artış payı alınması zorunlu hale getirildi.
VATANDAŞA ÖDEME KOLAYLIĞI
Yeni düzenlemeyle, şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin
önüne geçilmesi hedeflenirken, oluşan değerin yüzde 90'ının kamuya aktarılması
sağlanacak.
Söz konusu değer artış payı sadece arsadaki değer artışına yönelik olacak. Öte yandan vatandaşlara ödeme kolaylığı da sunulacak. Değer artış payını peşin ödemek isteyenler için yüzde 10 indirim uygulanırken, isteyen mülk sahipleri taksitle ödeme yapabilecek.
KAMULAŞTIRILAMAYAN TAŞINMAZLARA ÇÖZÜM
Yeni düzenleme kapsamında ayrıca, özel mülkiyette olup daha önce resmi kurum,
idari tesis, okul, sağlık tesisi gibi kamu hizmet alanı olarak planlanan ancak
kamulaştırılamayan taşınmazlar için de çözüm üretildi. Eğer kamu kurumları bu
alanlara artık ihtiyaç duymuyorsa ve ilgili idare de onay verirse, bu alanlarda
plan değişikliği yapılabilecek. Böylece mülkiyet üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak
vatandaş mağduriyetinin önüne geçilecek. Kamu ile mülk sahipleri arasındaki
hukuki anlaşmazlıkların dava sürecine taşınmadan çözülebilmesi sağlanacak.
Bakanlık, söz konusu düzenlemeyle şehirlerin planlı gelişiminin sağlanırken, kamunun hak ettiği payı alarak toplumsal faydanın arttırılmasını amaçlıyor.