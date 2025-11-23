Lisede iki öğrenci arasındaki şakalaşma ölümle bitti

Olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal'da bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta eğitim gören İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı. Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.