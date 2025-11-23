Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Avrupa hayaliyle çıktıkları yolda minibüs bagajında yakalandılar

Hatay'da polis ekiplerinin çalışması neticesinde 9 göçmen şahıs yakalandı. Şahısları yurt dışı hayaliyle kaçıran organizatörse mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 09:21, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 09:05
Avrupa hayaliyle çıktıkları yolda minibüs bagajında yakalandılar

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucunda; 22 Kasım tarihinde Antakya-Belen yolu üzerinde durdurulan minibüs içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 9 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak organizatör yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

