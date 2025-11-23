Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
Ekonomi

TOGG T10F, tek depo şarjla İstanbul'dan İzmir'e ulaştı

Türkiye'nin yerli akıllı aracı Togg'un liftback formundaki yeni modeli T10F, tek batarya dolumu ile İstanbul'dan İzmir'e ulaşmayı başardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 09:35, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 09:38
Yazdır
T10F, İstanbul-İzmir arasında tek şarjla yaptığı test sürüşüyle dikkat çekti. Araç, 623 kilometreye varan menzili, güçlü motor seçenekleri ve ileri teknoloji donanımlarıyla ön plana çıkıyor. Aracı test eden İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ve Otomotiv Yazarı Ali Çelik, Togg'un yeni modelinin dünyadaki rakipleriyle rahatlıkla yarışacağını ifade etti.

Test sürüşü, basın mensupları ve sosyal medyada otomobil influencerlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı Airport Otel'de gazetecilere teslim edilen araçlar, konvoy halinde yola çıktı. 20 adet Togg T10F, çevre yolu üzerinden Osmangazi Köprüsü'nü geçerek Bursa, Balıkesir ve Manisa güzergahını izledi. Araçlar, ortalama 115 km hızla ilerleyerek tek şarjla İzmir Konak'taki Swiss Otel'e ulaştı. Otelde basın mensuplarını Togg yetkilileri karşıladı. Testin ardından düzenlenen toplantıda, araçları deneyimleyen gazetecilerin görüşleri alındı.

Togg'un T10F modelini test eden Türkiye Gazetesi Otomobil Yazarı Ali Çelik, "Bu sürüş deneyimi bizim için çok faydalı oldu, çünkü tek şarjla İstanbul'dan İzmir'e gelebildiğimizi gördük. Bu sevindirici bir gelişme. Otomobilleri daha yakından inceleme fırsatı bulduk. Sosyal medyadaki video kanallarında yabancıların da görüşlerini biliyoruz. Onlar da çok başarılı buluyorlar. Almanya satışları başladı, talep de çok var. Özellikle Alman otomotiv basını Almanya'da Mercedes, BMW, Audi gibi premium modellerle T10F'i ve X'i karşılaştırıyor. Buradaki detayları da yakından görmek bizim için çok iyi oldu" dedi.

Yolculuk sonrası gazetecilerin görüşlerinin de alındığı toplantıda Togg T10F ve Togg'un artan servis merkezi sayısı ve kısalan bakım süresi ile ilgili yapılan olumlu yorumlar dikkat çekti.

Togg T10F'in öne çıkan özellikleri

Menzil (WLTP) - 623 km'ye kadar, Şarj Süresi - Yüzde 20'den Yüzde 80'e yaklaşık 28 dakika (180 kW DC hızlı şarj), Motor Seçenekleri - Tek motorlu RWD: 218 hp, Çift motorlu AWD: 430 hp, 0-100 km/s Hızlanma - 4,6 - 7,5 saniye arası (versiyona göre), Maksimum Hız - 200 km/s, Dijital Kokpit - 12,3 inç gösterge, 29 inç bilgi-eğlence, 8 inç kumanda ekranı (toplam 41,3 inç uçtan uca ekran), Bağlantılı Teknolojiler - Araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı internet, Wi-Fi hotspot, Snapdragon işlemcili kokpit, Aerodinamik - 0.24 sürtünme katsayısı

