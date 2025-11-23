27 yıllık öğretmen, yetiştirdiği eski öğrencisiyle omuz omuza görev yapıyor

Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Öğrencilik hakkını kaybedenlere düzenleme geliyor
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
Bahis soruşturması: 149 hakemin kariyeri sona erdi
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
50 bin mahküma kısmi af piyangosu! İki suç kapsam dışında
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Çetelere karşı 688 bin kişilik dev ordu görevde
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Nevşehir'de otomobil tur otobüsü ile çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 tutuklama
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

27 yıllık öğretmen, yetiştirdiği eski öğrencisiyle omuz omuza görev yapıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Türkçe Öğretmeni Hanife Gül, yıllar önce dersine girdiği 32 yaşındaki eski öğrencisi Özel Eğitim Öğretmeni Songül Cüni ile aynı okulda omuz omuza görev yapıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 09:58, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 10:08
Yazdır
27 yıllık öğretmen, yetiştirdiği eski öğrencisiyle omuz omuza görev yapıyor

Ünye Toki Ömer Çam Ortaokulu'nda görev yapan Türkçe Öğretmeni Hanife Gül, 18 yıl önce 63 kişilik kalabalık sınıflarda ders verdiği eski öğrencisi Toki Ömer Çam İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Songül Cüni ile yıllar sonra aynı okul çatısı altında meslektaş oldu. Ortaokul yıllarında hocasının belirlediği imzasını taşıyan 10 yıllık öğretmen Songül Cüni, aynı okulda öğretmeniyle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Kalabalıkta fark edilebilen nadir öğrencilerdendi"

Birlikte omuz omuza aynı okulda eski öğrencisi ve meslektaşı olan Songül Cüni'nin kalabalık bir ortamda kendisini fark ettirebilme başarısı olduğunu ifade eden Toki Ömer Çam Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hanife Gül, "Ben 1998 yılında ilk öğretmenlik mesleğine başladım. 2000 yılında Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesinde bulunan okula tayin oldum. Songül ile tanışıklığımız yine o yıllara denk geliyor. O zamanki görevimde ben onun okulunda 3 yıl boyunca Türkçe derslerine girdim. Songül'ün eğitim gördüğü yıllarda çocukların öğrenim görme şartları oldukça zordu. Biz 63 kişilik sınıflarda ders verdik. Songül'ünde sınıfı bayağı kalabalıktı. Songül'ü de o yıllardan derslerinde düzenli, tertipli ve özellikle uyumlu bir öğrencim olarak hatırlıyorum. Öğrencilerin, o kadar kalabalık ortamlarda kendilerini iyi hissettirmeleri ve öğretmenlerine fark ettirmeleri oldukça zordu. Songül ise bunu başarabilen çocuklarımdan bir tanesidir. Ben de onu tebrik ediyorum" dedi.

"Aynı okulda öğretmenlik görevini yapıyor olmak gerçekten büyük bir gurur"

Yıllar sonra öğrencisi Songül Cüni ile aynı okulda, aynı mesleği yapıyor olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Hanife Gül, "Hayatın değişik sahalarında mezun ettiğimiz öğrencilerle arada sırada karşılaşıyoruz. Bu bizde çok güzel bir duygu oluşturuyor. Songül'de yıllar sonra aynı okulda karşılaşmış olmak ve aynı öğretmenlik görevini yapıyor olmak gerçekten büyük bir gururdur. Hatta biz bir gün yıllar sonra Songül ile bir markette karşılaştık. Songül bana benim görev yaptığım Toki Ömer Çam Ortaokulu'nu tercih yaparak isteyeceğini söyledi. Ben de o anda mutlu oldum. Daha sonra seminer döneminde Songül'ün adını listede gördüğümde onun okulumuza tayin olduğunu öğrendim. Ben de okuldaki arkadaşlarıma o benim eskiden öğrencimdi bu okula gelecek diyerek sevincimi paylaştım. Gün içerisinde Songül özel eğitim öğretmeni olduğu için çok fazla görüşemiyoruz okulda ama, sadece teneffüslerde ve sabahları okula geldiğimizde birbirimizle karşılaşıyoruz. Songül ve arkadaşlarına ders verdiğim yıllarda sınıflarına özgü yazmış olduğum bir şiir var. Ben güzel bir meslek sahibi olan Songül öğrencimin yeni ve güzel nesiller yetiştireceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Öğretmenimle aynı okulda görev yapmak benim için büyük bir fırsattır"

Mesleğinde onuncu yılında yeni atamayla öğretmeniyle aynı okulda göreve başlamanın mutluluğunu yaşayan Toki Ömer Çam İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Songül Cüni, "Önceden Tekirdağ ve Ağrı'da çalıştım. Ünye'de ise dördüncü yılım oldu. Toki Ömer Çam İlkokulu'na ise bu sene daha yeni atandım. Hanife hocamın bu okulda görev yaptığını bilmiyordum. Hanife hocamla bir gün markette karşılaştık. O zaman ben okul tercihlerimi yapmıştım. Hanife hocamın bu okulda görev yaptığını bilmiyordum. Hocam da bana ben de o okulda görevliyim dediğinde kendimi çok güvende hissettim. Orada tanıdık birilerinin olması ve Hanife hocamın orada olması beni duyduğumda çok mutlu etti. Öğretmenimle aynı okulda görev yapmak benim için büyük bir fırsattır. Hem kişisel olarak hem de mesleki anlamda beni çok motive ediyor. Tabi burada hocamın olması beni çok gururlandırıyor. Hanife hocam çok sakin ve hoşgörülü bir insandır" şeklinde konuştu.

Sınıf defterine attığım her imzada Hanife hocamın izi var"

Öğretmeni Hanife Gül'ün emeğini hayatının her noktasında hissettiğini ve bu durumun en güzel örneğinin ise kullandığı imzada olduğunu ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Songül Cüni, "Ben özel eğitim öğretmeni olarak, bizim ilk ve en önemli amacımız öğrencimizle bir gönül bağı kurmaktır. Ben öğrencilerimle gönül bağı kurmakta hiç zorlanmadım. Çünkü bunu yıllar öncesinde Hanife hocam sayesinde deneyimlemiştim. Her yeni okul öğretmen için daima yeni bir sayfadır. Ben bu okula Hanife hocamla ilk başladığımda çevrem bana ne kadar şanslı olduğumu söylemişti. Ben hocamın emeğini hayatımın her noktasında hissediyorum. Çünkü bu gün sınıf defterine attığım her imzada Hanife hocamın izi vardır. İmzamızı ben o ortaokul yıllarında hocamla birlikte belirlemiştik. Ve ben de hala hocamla beraber belirlediğim o imzamı kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber