27 yıllık öğretmen, yetiştirdiği eski öğrencisiyle omuz omuza görev yapıyor

Ünye Toki Ömer Çam Ortaokulu'nda görev yapan Türkçe Öğretmeni Hanife Gül, 18 yıl önce 63 kişilik kalabalık sınıflarda ders verdiği eski öğrencisi Toki Ömer Çam İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Songül Cüni ile yıllar sonra aynı okul çatısı altında meslektaş oldu. Ortaokul yıllarında hocasının belirlediği imzasını taşıyan 10 yıllık öğretmen Songül Cüni, aynı okulda öğretmeniyle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Kalabalıkta fark edilebilen nadir öğrencilerdendi"

Birlikte omuz omuza aynı okulda eski öğrencisi ve meslektaşı olan Songül Cüni'nin kalabalık bir ortamda kendisini fark ettirebilme başarısı olduğunu ifade eden Toki Ömer Çam Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hanife Gül, "Ben 1998 yılında ilk öğretmenlik mesleğine başladım. 2000 yılında Ordu'nun Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesinde bulunan okula tayin oldum. Songül ile tanışıklığımız yine o yıllara denk geliyor. O zamanki görevimde ben onun okulunda 3 yıl boyunca Türkçe derslerine girdim. Songül'ün eğitim gördüğü yıllarda çocukların öğrenim görme şartları oldukça zordu. Biz 63 kişilik sınıflarda ders verdik. Songül'ünde sınıfı bayağı kalabalıktı. Songül'ü de o yıllardan derslerinde düzenli, tertipli ve özellikle uyumlu bir öğrencim olarak hatırlıyorum. Öğrencilerin, o kadar kalabalık ortamlarda kendilerini iyi hissettirmeleri ve öğretmenlerine fark ettirmeleri oldukça zordu. Songül ise bunu başarabilen çocuklarımdan bir tanesidir. Ben de onu tebrik ediyorum" dedi.

"Aynı okulda öğretmenlik görevini yapıyor olmak gerçekten büyük bir gurur"

Yıllar sonra öğrencisi Songül Cüni ile aynı okulda, aynı mesleği yapıyor olmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Hanife Gül, "Hayatın değişik sahalarında mezun ettiğimiz öğrencilerle arada sırada karşılaşıyoruz. Bu bizde çok güzel bir duygu oluşturuyor. Songül'de yıllar sonra aynı okulda karşılaşmış olmak ve aynı öğretmenlik görevini yapıyor olmak gerçekten büyük bir gururdur. Hatta biz bir gün yıllar sonra Songül ile bir markette karşılaştık. Songül bana benim görev yaptığım Toki Ömer Çam Ortaokulu'nu tercih yaparak isteyeceğini söyledi. Ben de o anda mutlu oldum. Daha sonra seminer döneminde Songül'ün adını listede gördüğümde onun okulumuza tayin olduğunu öğrendim. Ben de okuldaki arkadaşlarıma o benim eskiden öğrencimdi bu okula gelecek diyerek sevincimi paylaştım. Gün içerisinde Songül özel eğitim öğretmeni olduğu için çok fazla görüşemiyoruz okulda ama, sadece teneffüslerde ve sabahları okula geldiğimizde birbirimizle karşılaşıyoruz. Songül ve arkadaşlarına ders verdiğim yıllarda sınıflarına özgü yazmış olduğum bir şiir var. Ben güzel bir meslek sahibi olan Songül öğrencimin yeni ve güzel nesiller yetiştireceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Öğretmenimle aynı okulda görev yapmak benim için büyük bir fırsattır"

Mesleğinde onuncu yılında yeni atamayla öğretmeniyle aynı okulda göreve başlamanın mutluluğunu yaşayan Toki Ömer Çam İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Songül Cüni, "Önceden Tekirdağ ve Ağrı'da çalıştım. Ünye'de ise dördüncü yılım oldu. Toki Ömer Çam İlkokulu'na ise bu sene daha yeni atandım. Hanife hocamın bu okulda görev yaptığını bilmiyordum. Hanife hocamla bir gün markette karşılaştık. O zaman ben okul tercihlerimi yapmıştım. Hanife hocamın bu okulda görev yaptığını bilmiyordum. Hocam da bana ben de o okulda görevliyim dediğinde kendimi çok güvende hissettim. Orada tanıdık birilerinin olması ve Hanife hocamın orada olması beni duyduğumda çok mutlu etti. Öğretmenimle aynı okulda görev yapmak benim için büyük bir fırsattır. Hem kişisel olarak hem de mesleki anlamda beni çok motive ediyor. Tabi burada hocamın olması beni çok gururlandırıyor. Hanife hocam çok sakin ve hoşgörülü bir insandır" şeklinde konuştu.

Sınıf defterine attığım her imzada Hanife hocamın izi var"

Öğretmeni Hanife Gül'ün emeğini hayatının her noktasında hissettiğini ve bu durumun en güzel örneğinin ise kullandığı imzada olduğunu ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Songül Cüni, "Ben özel eğitim öğretmeni olarak, bizim ilk ve en önemli amacımız öğrencimizle bir gönül bağı kurmaktır. Ben öğrencilerimle gönül bağı kurmakta hiç zorlanmadım. Çünkü bunu yıllar öncesinde Hanife hocam sayesinde deneyimlemiştim. Her yeni okul öğretmen için daima yeni bir sayfadır. Ben bu okula Hanife hocamla ilk başladığımda çevrem bana ne kadar şanslı olduğumu söylemişti. Ben hocamın emeğini hayatımın her noktasında hissediyorum. Çünkü bu gün sınıf defterine attığım her imzada Hanife hocamın izi vardır. İmzamızı ben o ortaokul yıllarında hocamla birlikte belirlemiştik. Ve ben de hala hocamla beraber belirlediğim o imzamı kullanıyorum" ifadelerini kullandı.