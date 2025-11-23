Gıda mühendisliği bölümü bu ilanda unutuldu!
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından Gıda İşletme Bölümünde ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda Gıda Mühendisliği Bölümü başvuracak bölümler arasında unutuldu!
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından 21
Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen; Lapseki Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme Bölümü Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi Programı Öğretim Görevlisi
kadrosunda; "Biyomühendislik veya Kimya Mühendisliği Lisans mezunu olup,
bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla
yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak." şartı
aranmıştır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yeni açılan ön lisans programlarının
akademik kadrosu bir yandan şekillenmeye devam edilirken, üniversitelerin ise
YÖK'ün çok önemsediği bu alanlara keyfi alımları da tüm hızıyla sürmektedir.
Gıda İşleme Bölümüne alınacak öğretim görevlisinde de; Gıda Mühendisliği gibi
temel dersleri verebilecek yetkinlikte bir bölüm varken; farklı alanlardan öğretim
görevlisi alımı yapılması akıllara ziyandır. Söz konusu programa alınacak ilk
öğretim görevlisinin bu şekilde tercih edilmesi, ilerisi için şimdiden alarm
zillerini çalmayı beraberinde getirmektedir.
Başvurabilecek kişilerde "akıllı tarım ve gıda yönetimi" konusunda
sektör tecrübesi aranmaması da ikinci bir soru işaretidir. Sektöre nitelikli
insan gücü yetiştirmesi beklenen bu programlardan mezun olunacak kişilerin yetkin
olması açısından, ders verecek öğretim elemanlarının da bu alanda bilgi ve birikimi
yüksek kişilerden oluşması gerekir.
Ne yazık ki üniversiteler böyle bir meseleyi dert edinmek yerine, İŞKUR'un İl Müdürlüklerinin irtibat noktası vaziyetinde kendilerine ulaşan özgeçmişleri programlara uydurma yöntemine göre alım yapmayı tercih etmektedir.