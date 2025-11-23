ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü

Van'da bir otelde çıkan tartışmada avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu silahla vurarak öldürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 10:51, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 11:15
Olay, saat 03.00 sıralarında İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı. Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

