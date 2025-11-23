ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, önümüzdeki yıl elektrik faturalarında başlayacak yeni uygulamaya dikkat çekti. Şahin, yıllık tüketimi 4 bin kilowatt'ı geçen aboneler için devlet tarafından sağlanan sübvansiyonun iptal edileceğini belirtti. Bu durumun teknik olarak bir "zam" değil "indirim iptali" olduğunu vurgulayan Şahin, "Şu an devlet desteğiyle 286 TL gelen bir fatura, limit aşımında destek kesilince 653 TL'ye çıkacak. Bu da vatandaş için yüzde 150-160 oranında bir maliyet artışı demektir" ifadelerini kullandı.

23 Kasım 2025
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; önümüzdeki yıldan itibaren kullanılan elektrikte belli bir Kilowatt'ı geçtiği taktirde devlet indiriminden faydalanamayacağını açıkladı,

Elektrik faturalarıyla alakalı bilgilendirmelerde bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; faturalardaki devlet desteğine önümüzdeki yıldan itibaren yeni bir uygulamaya geçileceğini bildirdi.

Belli bir tüketimi geçen vatandaşların devlet desteğinin iptal olacağını aktaran Başkan Şahin; "Bir ürünün fiyatı 100 TL ise 120-130 TL yaptığımız zaman zam yapmış oluyoruz. Elektrikte de bir zam olayı ile karşı karşıyayız. Geçen senelere kadar elektrik faturalarında hiçbir bilgilendirme yoktu. Şu anda elektrik faturanız 286 TL ve faturaların alt tarafında diyor ki: 'Aslında faturanız 653 TL, fakat biz sizden 286 TL'sini alıyoruz, geri kalan kısmı devlet ödüyor.' Geçen seneye kadar böyle bir şey yoktu. Önümüzdeki sene başından itibaren şöyle bir uygulamaya geçilecek; eğer 'yıllık tüketiminiz belli bir Kilowatt'ı aşarsa bu indirimi iptal edeceğiz' deniyor. Zam denmiyor da indirimin iptali deniyor. Otomatikman 286 TL'lik fatura 653 TL olacak. Yüzde 130'a yakın bir zam yapılıyor, fakat adı zam değil; devletin ödemiş olduğu indirimi fazla kullandığınız için iptal ediliyor. Önümüzdeki sene vatandaş 4 bin Kilowatt'ı geçerse yüzde 150-160 gibi bir zam öngörülüyor" dedi.

