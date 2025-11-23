ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Milli yapay zeka platformu MAIN yeni yeteneklere kavuştu

Kurumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla güvenli, modüler ve kapalı ağlarda çalışabilen mimariyle geliştirilen milli yapay zeka platformu MAIN yeni yeteneklere kavuştu.

23 Kasım 2025
Son yıllarda büyük dil modelleri, üretken yapay zeka, görüntü ve ses modelleri çok hızlı bir ilerleme gösteriyor. Bu sayede metin üretimi, çeviri, kod yazımı, görsel sentez gibi işlevler yaygınlaşıyor. Bu yetenekler hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için önemli olanaklar sunuyor.

Türkiye'de de yapay zeka uygulamalarına yönelik yatırımlar artıyor. Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümleriyle öne çıkan HAVELSAN da kurumsal ihtiyaçları dikkate alarak milli yapay zeka platformu MAIN'i oluşturdu.

Platforma ilişkin geri dönüşler ve talepler de dikkate alınarak MAIN'in yeni sürümü MAIN V2.0 geliştirildi. Bu sayede kamuda başlatılan yapay zeka temelli dijital dönüşümün yeni versiyon ile daha da ileriye taşınması hedefleniyor.

Güvenli, modüler ve kapalı ağlarda çalışabilen mimarisiyle MAIN V2.0, kurumların yapay zeka süreçlerini güçlü bir altyapı üzerinde yönetmesine olanak tanıyacak.

MAIN V2.0 ile birlikte gelen MAIN Çekirdek Modülü, rol bazlı erişim, tamamen kapalı ağda çalışma, güçlü güvenlik önlemleri ve modüller arası yüksek performanslı entegrasyon sunuyor.

MAIN Ajan Modülü, kurumsal süreçleri analiz eden, görevleri otomatikleştiren ve operasyonel verimliliği artıran akıllı ajan teknolojisini getiriyor.

Veri analitiği, tahminleme ve kurumsal karar destek fonksiyonları için gelişmiş analiz yetenekleri MAIN Analitik Modülü ile kullanıcılara sunuluyor.

MAIN Dil Modülü ile 200'ü aşkın dilde metin anlama, çeviri ve özetleme, kurumlara özgü terminoloji öğrenimi mümkün hale geliyor.

MAIN Konuşma Modülü, sesli komut işleme, çağrı merkezi çözümleri, çok dilli ses analitiği ve toplantılardan bilgi notu çıkarımı gibi uygulamalar içeriyor.

MAIN İK Modülü ile insan kaynakları verileri doğal dil ile sorgulanıyor, performans ve yetkinlik analizleri destekleniyor, yapay zeka tabanlı işe alım değerlendirmeleri yapılıyor.

- Bilgi danışmanı da siber güvenlik asistanı da oluyor

Yeni versiyonla gelen yeni yeteneklerin yanında yapay zeka platformunda yer alan MAIN Kod Asistanı, kod üretimi, hata analizi, fonksiyon açıklamaları ve geliştiricilere yönelik yapay zeka destekli öneri sistemi sunuyor.

MAIN Taktik modülü, saha verisine dayalı taktik planlama, analiz ve simülasyon destekli karar modelleri sağlıyor.

MAIN Medya Analizi (DIP Entegrasyonu), açık kaynak medya takibi, görsel/video analizi, risk tespiti ve deepfake analitiği kabiliyeti sunuyor.

MAIN Bilgi Danışmanı, kurumsal dokümanlardan semantik arama, otomatik özetleme ve ilişki çıkarımına imkan veriyor.

Yapay zeka destekli siber güvenlik çözümü MAIN Guard, sistemlerdeki zafiyetleri analiz ediyor, potansiyel güvenlik risklerini erken aşamada tespit ediyor.

MAIN Low Code, sürükle bırak arayüzleri ile kod yazmadan hızlı uygulama geliştirme, iş akışı tasarımı ve MAIN modüllerinin kurumsal süreçlere kolay entegrasyonunu sağlıyor. Uygulama geliştirme sürelerini azaltırken, hızlı mobil uygulama geliştirme kabiliyeti sunuyor.

- Uluslararası başarı

MAIN Kurumsal Yapay Zeka Platformu, International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen IDC Future Enterprise Awards 2025 programında yapılan değerlendirmeler sonucunda Best in AI-Ready Platform kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Bu prestijli ödül, 1964 yılından bu yana 110'dan fazla ülkede bilişim teknolojileri alanında analizler ve araştırmalar yürüten IDC'nin bağımsız jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucu verilen ödül, platformun yetkinliklerinin tescillenmesini sağladı.

