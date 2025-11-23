ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
En çok işçi aranan meslekler belli oldu
Otomobillere 500 bin lirayı aşan zam geliyor
Motorine indirim: 60 liranın altına inecek
İstanbul'da 25 Kişilik Zehirlenme Şüphesi: Restoran Mühürlendi
Ana sayfaHaberler ÖSYM Açıklamaları

ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) yapıldı. Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. ÖSYM Başkanlığı, 2025-ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 13:50, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 13:51
Sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde 407 bina ve 6 bin 460 salonda gerçekleştirildi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 163 bin 999 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

2025-ALES/3 sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

2025-ALES/3: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı


23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2025 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 3 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025-ALES/3 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

