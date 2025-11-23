Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

Olay, Polatlı Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi Mizgin Ertekin, kaldığı kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı. Yurtta kalan öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç öğrenciden acı haber sabah saatlerinde geldi. Ertekin, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net