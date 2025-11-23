Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Eğitim

24 Kasım kapsamında 'eğitimde fark yaratan' öğretmenler Ankara'da ağırlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladığı özel etkinlikler kapsamında Ankara'da ağırlanan öğretmenler arasında "eğitimde fark yaratan" eğitimciler de bulunuyor.

Anadolu Ajansı
23 Kasım 2025 14:08
MEB Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden Ankara'ya gelen öğretmenlere yönelik çeşitli etkinliklerin yer aldığı özel programlar hazırlandı.

Bu kapsamda etkinliklere, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde görev yapan öğretmenlerin yanı sıra özel okul ve özel eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile emekli öğretmenler, şehit öğretmen yakınları, azınlık okullarından öğretmenler, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler ile Balkan ülkelerinden öğretmenler ve MEB AKUB ekipleri de davet edildi.

Ankara'da 26 Kasım'a kadar birçok etkinliğe katılacak öğretmenler arasında alanlarında başarılı çalışmalara imza atmış eğitimciler de yer alıyor.

Bu doğrultuda davetliler arasında bulunan Ağrı'da okul müdürlüğü yapan Aysun Taşdemir, proje geliştirme ve öğretmen yetkinliklerini artırma alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı.

"Erasmus+" ve Kalkınma Ajansı destekli çok sayıda projeyi hayata geçiren Taşdemir, masal anlatıcılığı, erken okul terkiyle mücadele ve yaratıcı drama gibi alanlarda görev yaptığı ilçeye önemli katkılar sağladı, ulusal ve uluslararası ödüller aldı.

- Kız öğrencilere teknolojiyi öğretiyor

Zonguldak'tan davet edilen ve bir ilçedeki Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) görevini sürdüren Müzeyyen Merve Bakangöz, kodlama, robotik ve yapay zeka alanlarında geniş kapsamlı çalışmalar yapan bir öğretmen olarak ön plana çıktı.

Önceden görev yaptığı okuluna kodlama atölyesi kazandıran ve kodlama festivallerinde koordinatör olarak görev alan Bakangöz, ayrıca il genelinde yaklaşık 300 öğretmene kodlama, robotik kodlama, proje yazma ve yürütme, yapay zeka ve bilişim alanlarında eğitimler verdi.

TÜBİTAK ve TEKNOFEST projelerinde çeşitli dereceler elde eden Bakangöz, özellikle kız öğrencilerin teknoloji alanında yetkinlik kazanmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

- Şanlıurfa'da "Yılın Öğretmeni" seçildi

Şanlıurfa'da sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aysun Akyol, okulda çevre bilinci, yardımlaşma ve sürdürülebilirlik konularında birçok sosyal sorumluluk projesi yürüttü.

Harezmi Eğitim Modeli'ni uygulayarak disiplinler arası etkinliklerle öğrencilerin problem çözme, kodlama ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlayan Akyol, yapılan bilimsel toplantılar ve uluslararası yayınlarda hazırladığı bildirileri paylaştı.

Akyol, öğrencilerinin bilimsel ve sosyal gelişimini destekleyen çalışmalarıyla Şanlıurfa'da "Yılın Öğretmeni" seçildi.

- Milli takımlara sporcu kazandırdı

Kütahya'dan davet edilen Mustafa Oğulcan Alımcı, ulusal ve uluslararası şampiyonlukları bulunan bir karateci ve beden eğitimi öğretmeni olarak ön plana çıktı.

Türkiye'yi temsil ettiği uluslararası alanlardaki başarılarının ardından Tavşanlı ilçesinde kurduğu kulüple gençleri spora yönlendiren Alımcı, milli takımlara sporcu kazandırdı.

Spor ahlakı, disiplin ve karakter gelişimini merkeze alan çalışmalarıyla öğrencilerine örnek olan Alımcı, il genelinde karate branşının yaygınlaşması için organizasyonlar düzenliyor.

- Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz çalışmalarına katıldı

Davet edilen öğretmenler arasında Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yaşadıkları binanın yıkılmasının ardından kızını kaybeden sosyal bilgiler öğretmeni Yusuf Tuncay da bulunuyor.

Tuncay, katıldığı seminerlerin yanı sıra mesleğindeki öz verili çalışmalarıyla birçok kez başarı ve teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğretmenlerden biri oldu.

Şanlıurfa'dan Coşkun Aykaç ise deprem döneminde hem öğretmen hem de MEB AKUB Ekip Lideri olarak aktif görev yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz çalışmalarına katılan Aykaç, arama-kurtarma ve psikosoyal destek süreçlerinde görev aldı. AFAD akreditasyonlu bir arama kurtarma gönüllüsü olan Aykaç, ilde gönüllü personele "Depremde Arama Kurtarma Eğitimi" verdi.

