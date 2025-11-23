Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Özlem öğretmen, 56 yıllık okulu yeniledi

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Şehit Onur Doğan İlkokulu'nun Müdürü Özlem Erdoğan, 2 yıl önce atandığı 56 yıllık atıl okulu yenileyerek eğitim yuvası haline getirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 16:05, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 16:08
Altındağ ilçesinde 1960 yılında yapımına başlanan ve 1969 yılında eğitim öğretime başlanan Karacakaya İlkokulu, 2021 yılında derslik sayısının yetersiz olması nedeniyle kapatılırken; öğrenciler çevredeki okullara nakledildi. 2 yıl sonra mahalledeki öğrenci sayısının artması nedeniyle okulun yeniden açılması kararlaştırıldı ve 19 yıllık öğretmen Özlem Erdoğan, okul müdürü olarak atandı.

Özlem Erdoğan, yaz döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın tahsis ettiği ödeneğin yanında, öğretmen ve velilerin de desteği ile harabe haldeki 2 katlı okulu yenileyerek eğitim yuvası haline getirdi. Şehit Onur Doğan İlkokulu adıyla eğitim öğretimin başladığı okulda derslik sayısı 6'dan 12'ye, öğrenci sayısı 240'tan 350'ye yükseldi.

'2 YIL AÇILMAMIŞ KAPISI'

Özlem Erdoğan, 2023 yılının temmuz ayında kurucu müdür olarak görevlendirildiği okulun 2 yıl atıl vaziyette olduğunu belirterek, "Çevre mahallelerdeki okulların yetersizliği sebebiyle bu okulu yeniden açmak ya da yıkıp yeniden yapmak gibi bir projeye başlanılıyor. Okulun deprem etüdü sağlam çıkınca okulu bu şekilde eğitim öğretime açmak zorunda kalıyoruz. Camları, kapıları, çatısı, bahçe girişi çok kötü durumdaydı. Merdivenlerinden bile ağaç çıkacak haldeydi. Farelerle dolu bir okuldu diyebilirim.

2 yıl açılmamış kapısı. Ben aldığımda da epey zorlandım. Çünkü ne olacağını bilemediğimiz bir 2 ay vardı. Elimizi, kolumuzu taşın altına koyarak, yenilikler yaparak; çatısından kapısına, sınıflarından öğretmenler odasına kadar her yerini gerek Bakanlığımızın ödenekleriyle gerek yerel imkanlarla tertemiz bir hale getirip eğitim öğretime kattık" dedi.

'EL BİRLİĞİYLE BU HALE GETİRDİK'

Erdoğan, "Okulu ilk açtığımda kimsecikler yoktu. İl, ilçe ve kaymakamlığın desteği ile gerekli maddi imkanları sağlayarak okulu eğitim öğretime hazırladım. Velilerimizin desteği oldu. Velilerimiz, 'Bu okul nasıl ayaklanacak? Tekrar nasıl eğitim öğretime adapte edilecek?' diye düşünürlerken; bir baktılar kendileri de işin içindeler. El birliğiyle bu hale getirdik.

Gerektiğinde elimize fırçayı alıp boyadık, gerektiğinde süpürgeyi alıp temizledik. Ardından 24 Mayıs 2022 tarihinde Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Şehit Onur Doğan kardeşimizin ailesi kaymakamlığa dilekçe veriyor. Dilekçeye istinaden şehidimizin ismi okulumuza veriliyor. Onur Doğan kendi mahallemizin çocuğu zaten. Ailesi hep yanımızda. Kendileri de bizlere her konuda destek oldu. Şeref köşesini de Atatürk köşemizi de onlar yaptılar, okula hediye ettiler" diye konuştu.

