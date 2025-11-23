Özlem öğretmen, 56 yıllık okulu yeniledi

Altındağ ilçesinde 1960 yılında yapımına başlanan ve 1969 yılında eğitim öğretime başlanan Karacakaya İlkokulu, 2021 yılında derslik sayısının yetersiz olması nedeniyle kapatılırken; öğrenciler çevredeki okullara nakledildi. 2 yıl sonra mahalledeki öğrenci sayısının artması nedeniyle okulun yeniden açılması kararlaştırıldı ve 19 yıllık öğretmen Özlem Erdoğan, okul müdürü olarak atandı.

Özlem Erdoğan, yaz döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın tahsis ettiği ödeneğin yanında, öğretmen ve velilerin de desteği ile harabe haldeki 2 katlı okulu yenileyerek eğitim yuvası haline getirdi. Şehit Onur Doğan İlkokulu adıyla eğitim öğretimin başladığı okulda derslik sayısı 6'dan 12'ye, öğrenci sayısı 240'tan 350'ye yükseldi.

'2 YIL AÇILMAMIŞ KAPISI'

Özlem Erdoğan, 2023 yılının temmuz ayında kurucu müdür olarak görevlendirildiği okulun 2 yıl atıl vaziyette olduğunu belirterek, "Çevre mahallelerdeki okulların yetersizliği sebebiyle bu okulu yeniden açmak ya da yıkıp yeniden yapmak gibi bir projeye başlanılıyor. Okulun deprem etüdü sağlam çıkınca okulu bu şekilde eğitim öğretime açmak zorunda kalıyoruz. Camları, kapıları, çatısı, bahçe girişi çok kötü durumdaydı. Merdivenlerinden bile ağaç çıkacak haldeydi. Farelerle dolu bir okuldu diyebilirim.

2 yıl açılmamış kapısı. Ben aldığımda da epey zorlandım. Çünkü ne olacağını bilemediğimiz bir 2 ay vardı. Elimizi, kolumuzu taşın altına koyarak, yenilikler yaparak; çatısından kapısına, sınıflarından öğretmenler odasına kadar her yerini gerek Bakanlığımızın ödenekleriyle gerek yerel imkanlarla tertemiz bir hale getirip eğitim öğretime kattık" dedi.

'EL BİRLİĞİYLE BU HALE GETİRDİK'

Erdoğan, "Okulu ilk açtığımda kimsecikler yoktu. İl, ilçe ve kaymakamlığın desteği ile gerekli maddi imkanları sağlayarak okulu eğitim öğretime hazırladım. Velilerimizin desteği oldu. Velilerimiz, 'Bu okul nasıl ayaklanacak? Tekrar nasıl eğitim öğretime adapte edilecek?' diye düşünürlerken; bir baktılar kendileri de işin içindeler. El birliğiyle bu hale getirdik.

Gerektiğinde elimize fırçayı alıp boyadık, gerektiğinde süpürgeyi alıp temizledik. Ardından 24 Mayıs 2022 tarihinde Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Şehit Onur Doğan kardeşimizin ailesi kaymakamlığa dilekçe veriyor. Dilekçeye istinaden şehidimizin ismi okulumuza veriliyor. Onur Doğan kendi mahallemizin çocuğu zaten. Ailesi hep yanımızda. Kendileri de bizlere her konuda destek oldu. Şeref köşesini de Atatürk köşemizi de onlar yaptılar, okula hediye ettiler" diye konuştu.