Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Esnaf Kredilerine Faiz İndirimi Geliyor
MEB'den YKS'ye Hazırlıkta Hedef Temelli Destek Modülü
Erdoğan: G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum
Mansur Yavaş ve özel kalem müdürüne soruşturma izni
Tas kafa mafyalar fenomen oldu! Sıra 'çetesiz' Türkiye'de
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor

Burada konuşan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden geldiğini ifade ederek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, ben onun danışmanıydım. Birlikte çalışmıştık ve pek çok projeye talimatı şuydu; İstanbul'daki mahallelere, bulunduğunuz her yere spor tesisi yapın, halı saha yapın, basketbol tesisi yapın ve gençleri spora yönlendirin. Dolayısıyla Türkiye sporda bir devrim yaşıyor. Son 23 yılda 41 tane stadyum yapıldı. Bunlardan bir tanesi de burada. Sivas 4 Eylül Stadyumu ve bunun gibi pek çok stadyumlar var."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Sivas'a geldi. İlk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bak, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra vali Yılmaz Şimşek'ten kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bak ardından AK Parti İl Başkanlığı ve Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti. Daha sonra Bakan Bak, Sivas Spor Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene Bakan Bak'ın yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

'TÜRKİYE SPORDA BİR DEVRİM YAŞIYOR'

'TÜRK SPORU ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR'

Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda başarılı adımlar atıldığını belirten Bak, "Türk sporu önemli adımlar atıyor, önemli yatırımlar yapıyor. Burada Yıldız Dağı var, burada kar yağıyor, 3-4 ay kullanılıyor ama bunun dışında da orada tesisler var. O tesisleri daha etkin kullanmak için Valimizin, Abdullah Güler beyin ve milletvekillerimizin önerisi oldu; 'Buraya bir salon yapalım, diğer branşlar da kullansın' dediler. İnşallah oradaki yerin etüdünün değerlendirmesini yapacağız. Oraya da bir salon kazandıracağız. İl Müdürümüzün verdiği rakama göre; geçen yıl yapılan faaliyetlerle şehre 76 bin sporcu, ailesi ve antrenörü gelmiş. Bir nevi turizm ve aynı zamanda spor. Bunu Türkiye'nin dört bir yanında görüyoruz. O yüzden spor yatırımları noktasında çok iyi noktadayız. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. 'Terörsüz Türkiye' için sporu etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çok Amaçlı Ferdi Sporlar Merkezi ile Tenis Kortları'nın temeli atıldı.

