Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre-İdil ilçeleri arasındaki karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 17:17, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 17:18
Kaza, İdil-Cizre D-380 kara yolu Sırtköy yol kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Sevinç idaresindeki 50 AAR 467 plakalı otomobil Cizre istikametinden İdil istikametine seyir halindeyken, Serhan Kaçar idaresindeki 06 JK 104 plakalı araç ile Sırtköy mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.