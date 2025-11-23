Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından, zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da basın toplantısı düzenledi.

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla 20'ncisi düzenlenen zirvenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şahsına, eşine ve heyetine gösterdikleri hüsnükabul için Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya teşekkür etti.

Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ilk defa Afrika'da tertiplenmesinden ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zengin kültürel, dini, etnik, sosyal dokusuyla 'gökkuşağı ülkesi' sıfatını ziyadesiyle hak eden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk kez bundan tam 20 sene önce 2005 yılında Başbakan olarak geldim. Akabinde 2011 senesinde yine başbakan, 2018 yılında ise BRICS Zirvesi münasebetiyle Cumhurbaşkanı olarak bu güzel ülkeyi ziyaret etme fırsatı buldum.

Her ziyaretimde Güney Afrika'dan gerçekten güzel anılarla ayrıldım. Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı, samimiyeti beni her zaman etkiledi, gönül dünyamda silinmez izler bıraktı. Ülkemizde de farklı vesilelerle Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik. Ortak çabalarımız sayesinde münasebetlerimizde 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik.

Son olarak Devlet Başkan Yardımcısı Sayın Mashatile ülkemizdeydi. Güney Afrika Cumhuriyeti ile hem hükümetler düzeyinde hem de ANC ile AK Parti'miz arasında artan diyalog ve temasları önemsiyoruz. Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu ivmeyi güçlendirerek devam ettirmek arzusundayız."

"Güney Afrika'nın Filistin davasına verdiği desteği çok kıymetli buluyorum"

Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Nelson Mandela liderliğinde ırkçı Apartheid rejimine karşı zaferinin tüm dünyada adalet ve eşitlik arayışının en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Güney Afrika'nın Filistin davasına yıllardır verdiği ilkeli ve sarsılmaz desteği bu bakımdan çok kıymetli buluyorum. Özellikle çoğu çocuk, kadın ve sivil 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek bir duruş sergiledi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de insanlığa karşı suç işlenirken, tıpkı Türk milleti gibi Güney Afrikalı dostlarımız da vahşete sırtını dönmedi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika devletini, toplumunu, yöneticilerini tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum."

"Özgür bir Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz"

"Türkiye olarak biz de kimseden çekinmeden Filistin davasına çok güçlü biçimde sahip çıktık. Her platformda Gazzeli mazlumların hak ve hukukunu cesaretle savunduk. 103 bin tonu aşan insani yardımlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi bildiğiniz gibi bizim de katkılarımızla bir ateşkes sağlandı. Biz çatışma ortamına tekrar dönülmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Yaşanan yıkımın neticelerinin mümkün mertebe hafifletilmesinin küresel bir sorumluluk olduğunu vurguladım, insani yardımlar ve yeniden imara destek istedim. Tabii bu noktada sağlanan ateşkesin devamını temin ederken, kalıcı çözüm için iki devletli formülün hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür bir Filistin Devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz. Mazlum Filistin halkı ile birlikte tüm bölgemizin ve insanlığın barışı, huzuru, güvenliği için bu konudaki ilkeli tutumumuzu muhafaza edeceğiz."

"Önemli konularda istişarelerde bulunduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 faaliyetlerine bu yıl da aktif olarak iştirak ettiklerini ve uluslararası gündeme katkı sağlamayı sürdürdüklerini belirterek, "Zirve kapsamında yaptığım hitaplarda ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve teknolojik ilerlemelerin kalkınma politikalarına etkisine dair görüşlerimizi aktardım. Bilhassa en az gelişmiş ülkelerin Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde geri kalmaması için ihtiyaç duydukları mali desteğin teminine dikkat çektik." dedi.

Zirve vesilesiyle G20'nin bugüne kadarki çalışmalarının bir muhasebesini yaptıklarını aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Katılımcı diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Önemli konularda istişarelerde bulunduk. Bu kapsamda aralarında Avustralya, Kanada, Angola, Etiyopya, Fransa, Brezilya, Malezya, İtalya ve Singapur devlet ve hükümet başkanlarının olduğu birçok liderin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve bazı uluslararası kuruluş temsilcileriyle görüşmelerimiz oldu."

"MIKTA ülkeleriyle işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz"

Erdoğan, G20'nin birçok farklı ülkeyi bünyesinde barındıran ve temsil niteliği yüksek bir platform olmayı sürdürdüğünü dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ben de 2008 yılından bu yana G20 zirvelerine bizzat katılıyorum. G20'nin mevcut ve müstakbel küresel sınamalara karşı uluslararası topluma liderlik etmesi bizler için mühimdir. Bu yılki zirvemizde de 'Kimseyi Geride Bırakmama' şiarının uluslararası toplumun pusulası olması gerektiğini bir kez daha vurguladık. Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı ve dayanıklı bir küresel ekonomi inşa edilmesi gerekliliğini dile getirdik. Uluslararası işbirliğinin ve çok taraflılığın önemini vurguladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın kurduğu MIKTA'ın 12. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiklerine dikkati çekerek, "Zirve vesilesiyle MIKTA liderleri olarak dönem başkanı Kore Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ortak basın açıklaması yayınladık. Basın açıklamasında çok taraflılığa bağlılığımızı yeniden teyit ettik. Hepsi aynı zamanda G20 üyesi olan MIKTA ülkeleriyle işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

G20 Johannesburg Zirvesi süresince gerçekleştirdikleri istişarelerin küresel ekonomik ve siyasi istikrar için hayırlı sonuçlara kapı aralamasını temenni eden Erdoğan, G20 dönem başkanlığını devralacak Amerika Birleşik Devletleri'ne başarılar diledi.

Bir basın mensubunun "Rusya-Türkiye ilişkileri" hakkındaki sorusuna Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Sayın Zelenskiy misafirimdi. Yarın da Sayın Putin ile bir telefon görüşmem olacak. Bu arada buradaki ikili görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşını özellikle ele aldık, değerlendirdik. Ne yapabiliriz, nasıl bir barış sağlayabiliriz, bu konular üzerinde ısrarlı bir şekilde durduk. Temennim odur ki, barışa giden yolu özellikle Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak ve bu konuda da barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız." yanıtını verdi.

"Müslüman bir lider olarak buradaki toplantılarda karşınızdaki muhatapların bazıları açıkça siyonist bir davranış ve tutum içindeyken, onlar ile ne şekilde görüşmeler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Özellikle Orta Doğu'daki, Gazze'deki savaşın bir soykırım olduğu açık, net ortada. Siyonistlerin bu soykırımını özellikle görüştüğüm ikili liderlerle Netanyahu konusunu kendilerine ifade ediyorum ve soykırımla ilgili olarak da her şeyi açık ve net olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak kendilerine ifade ediyorum. Gazze'de, Filistin'de bütün bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir."

"Uluslararası istikrarlaşma, askeri gücün konuşlandırılması söz konusu. Ancak İsrail buna karşı çıkıyor Filistinle ilgili olarak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu Erdoğan, "Bu konuya yönelik olarak bizler güvenlik güçlerimizin buradaki duruşunu, durumunu özellikle de Savunma Bakanlığımız olarak elden geçireceğiz. Bu değerlendirmeden sonra da nihai kararımızı vereceğiz." diye yanıtladı.

"Birkaç gün önce Finlandiya Cumhurbaşkanı, 'Çok taraflı dünya aslında kutuplu dünya, çok daha kırılgan hale geliyor çatışmalar için.' ifadelerini kullandı. Siz de çok kutuplu dünyanın çatışmalara yol açacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda çok kutuplu dünya ne yazık ki zaten çatışmaların bizzat içinde, artık 4 yıl oluyor. Bu 4 yıllık süreç içerisinde yüz binler öldü. Rusya tarafından büyük oranda ölenler var. Ukrayna tarafından büyük oranda ölenler var. Bizler bu gelişmelere gerçekten Türkiye olarak üzülerek bakıyor ve bir an önce de bu iş nasıl sona erer, bir an önce nasıl barışı yakalarız bunun hesabı içerisindeyiz, bunun gayreti içerisindeyiz." cevabını verdi.

"Yarın telefonla Putin'le görüşmemiz olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barış tesisinin mümkün olup olmadığı sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Zelenskiy ile geçen hafta Ankara'da görüşme yaptım. Yarın da telefonla Putin'le görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerden sonra bizim bir Tahıl Koridoru gayretimiz vardı. Tahıl Koridoru gayretimiz bizim aslında barışa giden yolu açmak içindi. Gerek Avrupa gerek Afrika, bütün buralara Tahıl Koridoru'yla ulaşalım istedik, ne yazık ki belli bir yere kadar bu işi başardık. Ama daha sonra bu devam etmedi. Yarın yapacağımız görüşmelerde Sayın Putin'den bunu yine rica edeceğim. Bu süreci başlatabilirsek çok hayırlı olur diye düşünüyorum. Yine bu kadar insan öldü. Bu ölümleri durdurabilmek için ne gibi adımlar atarız, bunları kendisiyle müzakere edeceğim ve bu müzakereden sonra da alacağımız neticeyi gerek Avrupalı gerek Sayın Trump gerek diğer dostlarla görüşme fırsatını bulacağımı düşünüyorum. Bu vesileyle sizlere de tekrar teşekkür ediyorum."

Bir gazetecinin, zirvenin, Güney Afrika ile ekonomik ilişkilerin artmasına neden olup olmayacağı sorusuna Erdoğan, "Şüphesiz, zaten ikili ilişkilerimiz iyi bir seviyede. Bundan sonraki süreçte savunma sanayisinden tutunuz enerjiye varıncaya kadar bu alanlarda müşterek birçok adımları atacağımıza inanıyorum." yanıtını verdi.

"Barış için her yere koşturacağız"

Gazze'deki ateşkeste Türkiye'nin üstleneceği rolün sorulması üzerine Erdoğan, "Şu an itibarıyla devlet başkanlarıyla arkadaşlarımızın ilişkileri devam ediyor ve barışı nasıl temin ederiz ve kısa süreli bir ateşkesten ziyade kalıcı bir ateşkesi nasıl temin ederiz bunun gayreti içerisindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'daki çatışmalar için girişiminin ne olacağı sorusuna şu cevabı verdi:

"Sudan'ı söylediniz. Nerede bir sıkıntı varsa, biz tabii ki orada olacağız. Siyasetin en önemli yanı bu. Sudan'daki kardeşlerimiz, Türkiye'nin, oradaki bu sıkıntıların çözümünde yer almasını zaten onlar da talep ediyor. Biz de oralarda barış için bulunmanın gayreti içerisinde olduk, oluyoruz. Gerek Körfez'de gerek Sudan'da, aynı şekilde Somali'de bu gayretlerin içerisinde olduk, bundan sonra da yine barış için her yere koşturacağız."