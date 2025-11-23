Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinden "TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 17:39, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 19:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet de Johannesburg'dan ayrıldı.