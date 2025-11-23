Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet de Johannesburg'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, OR Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Konut, Su ve Esenlik Bakanı Thembisile Simelane, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile diğer ilgililer uğurladı.

