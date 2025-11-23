Trafik kazasında ölen itfaiye eri toprağa verildi

Suruç-Mürşitpınar kara yolu kırsal Yalınca Mahallesi mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen Bahçe Belediyesi İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiye eri Hüseyin Koçtaş (25) için Bahçe İtfaiye Amirliği önünde tören düzenlendi.

