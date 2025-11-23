'G20 Zirvesi' dönem başkanlığı devir teslim töreni yapılmadı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 'Dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik' temasıyla düzenlenen 'G20 Liderler Zirvesi'nde, dönem başkanlığının ABD'ye devredileceği geleneksel devir teslim töreni gerçekleştirilmedi. Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın boykot ettiği zirvenin sonundaki devir teslim törenine Washington yönetiminin maslahatgüzar düzeyinde katılım gösterme talebine ilişkin konuştu. Lamola, "ABD G20 üyesidir ve temsil edilmek isterlerse, yine de uygun seviyedeki herhangi birini gönderebilirlerdi. Bu, liderler zirvesidir. Uygun seviye, devlet başkanı, o ülkenin cumhurbaşkanı tarafından atanan özel bir temsilci veya bir bakan da olabilir" dedi.

ABD'den üst düzey katılım olmadığı için dönem başkanlığı devir teslim töreninin yapılmayacağını kaydeden Lamola, "Güney Afrika Cumhurbaşkanı, dönem başkanlığını ABD'li maslahatgüzara devretmeyecek. ABD'ye, Güney Afrika sınırları içinde düzenlememizi istedikleri herhangi bir yerde veya bakanlık ofislerinde devredeceğiz" ifadelerini kullandı.