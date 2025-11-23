Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Adli Olaylar

Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı gölette boğuldu

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kıyafetleriyle gölete giren vatandaşın cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 19:31, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 19:33
Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı gölette boğuldu

Olay, Daday ilçesi Yumurtacı Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla göletin kenarına gelen F.B. (53), kıyafetleriyle gölete girdi. F.B. bir süre sonra suyun içinde gözden kaybolurken, baraj çevresindeki bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, Jandarma Komando Arama Timi (JAK) sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, gölette arama çalışması başlattı. AFAD dalgıç ekibinin suda yaptığı çalışmalar sonucu göletin 4 metre altında şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplberi ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından F.B.'nin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

F.B.'nin Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

