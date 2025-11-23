Drift atan sürücünün aracı 60 gün trafikten men edildi

Gaziantep'te bir sürücünün sokak ortasında drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren ekipler, yapılan inceleme sonucu sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti. Sürücüye drift atarak araç ve yaya güvenliğini tehlikeye sokmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.