Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Ankara'da 200 yıllık serender kül oldu

Ankara'da 200 yıllık serender kül oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 200 yıllık serender, çıkan yangında kül oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 20:22, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 20:41
Yazdır

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde gazeteci ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Yazıcı'ya ait 200 yıllık serenderde (nalya) henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ahşap yapıyı kurtarmak için yoğun çaba harcasa da tarihi serender tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Yanan sadece bir serender değil, 200 yıllık bir tarih yanmıştır"

Yangının ardından büyük üzüntü yaşayan Osman Yazıcı, Karadeniz'e özgü geleneksel mimarisiyle dikkat çeken serenderi yıllar önce memleketi Rize'den Ankara'ya getirdiğini belirterek, "Çok üzgünüm. Yanan sadece bir serender değil, 200 yıllık bir tarih yanmıştır" dedi.

Geçmişte mısır ve yiyecek saklamak amacıyla yapılan ahşap yapının siyasetçilerden gazetecilere, bürokratlardan iş adamlarına kadar birçok kişinin hatıralarına tanıklık eden bir buluşma noktası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

