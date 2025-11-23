Fenerbahçe'den 2. yarıda gol yağmuru

Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe'den 2. yarıda gol yağmuru

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 22:00, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 22:33
Yazdır
Fenerbahçe'den 2. yarıda gol yağmuru

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

5'inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanatta Sakyi'nin orta sahasına yerden gönderdiği pozisyonda kale sahası içerisinde topla buluşan Ali Sowe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

15'inci dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası yayında serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Laçi, ayak içi vuruşla topu ağlara gönderdi: 2- 0.

22'nci dakikada Fenerbahçe'nin ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruş sonrası topun başına geçen Kerem'in doğrudan kaleye gönderdiği şutunda topu kaleci Fofona' çeldi. Oyun alınana geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.

24'üncü dakikada sağ kanatta savunmadan kaptığı topla ceza sahasına giren Duran'ın şutunu kaleci Fofona dışarı çeldi.

33'üncü dakikada Fenerbahçe'de Kerem'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, savunmadan seken topa ceza sahası önünde sahip olan Fred'in şutunu kaleci Fofana kurtardı.

İlk yarı Çaykur Rizepsor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

55'inci dakikada Fred'in ceza sahası önünde kaleye gönderdi top kaleci Fofona'ya ardından direğe çarpıp oyun alanına döndü. Kale sahasında topla buluşan Asensio topu ağlara gönderdi: 2-1.

58'inci dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Nene'nin sol kanattan arka direğe havadan gönderdiği topu Talisca kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-2.

59'uncu dakikada Çaykur Rizespor'da Ali Sowe'nin ceza sahasına sürüklerken ayağından açtığı topu uzaklaştırmaya çalışan Levent'in ters vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

63'üncü dakika Fenerbahçe'de Kerem, Laçi'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem pozisyon sonrası Laçi'ye ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Çaykur Rizespor mücadelede 10 kişi kaldı.

65'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Duran'ın ceza sahasından dışarıya gönderdiği pasında gelişine vuran Asensio'nun şutunda yerden sekip kaleye yönelen top ağlarla buluştu: 2-3.

78'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Nene'nin pasında arka direkte topla buluşan En-Nesyr'i topu ağlara gönderdi: 2-4.

88'inci dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Asensio'nun havadan savunma arkasına gönderdiği pasında topla buluşan Brown'un ceza sahasına sürüp kaleye gönderdiği top kaleci Fofana'ya çarpıp ağlara gitti: 2-5.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber