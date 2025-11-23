Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Muğla'nın doğusu ile gece saatlerinden itibaren Antalya'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 20:33, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 20:34
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğusu, gece saatlerinden itibaren de Antalya'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların, Muğla'nın doğusunda gece, yarın sabah saatlerinde ise Antalya'da etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.