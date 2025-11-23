KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor

Küçük ve orta ölçekli işletmeler finansmana erişiyor. KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı'na başvurular sürüyor.

Yılın üçüncü çağrısına yapılan başvuruları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında, işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunduklarına işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılın 3. çağrısına, 1266 işletmemiz başvuru yaptı. Yılın ilk iki döneminde, 1647 projede 25,5 milyar lira finansman hacmi oluşturduk. KOBİ'lerimize güç vermeye, üreten Türkiye'yi geleceğe taşımak için girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Destek kalemlerinde makine teçhizat ve kalıp, yazılım, personel giderleri ve işletme sermayesi yer alıyor.