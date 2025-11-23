'4. Göbeklitepe Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu

Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Ana sayfaHaberler Magazin

'4. Göbeklitepe Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl "En İyi Film" ödülünü ulusal kategoride "105 33" filmiyle Onur Demirçivi, uluslararası kategoride ise "Lost In Language" filmiyle İran'dan Mohammed Ghorbani kazandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 21:24, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 21:33
Yazdır
'4. Göbeklitepe Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" sona erdi.

Festivalin kapanış ve ödül töreni, Reji Kilisesi olarak bilinen Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Piyano dinletisiyle başlayan törende konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu, "Bizim amacımız Şanlurfa'da sinema sektörünü canlı tutmak. Bu maksatla da Şanlıurfa kültürünü canlı tutmak istiyoruz. Bizler için önemli olan Urfa'nın tanıtımıydı. Sinema da bunun için önemli bir sektör." dedi.

Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan da etkinliğe katılan tüm herkese, sinemacılara ve destekçilere teşekkür ederek, "Bu güzel festivali hep birlikte gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl hepinizi şimdiden 5. Göbeklitepe Film Festivali'ne davet ediyorum." diye konuştu.

Erkan Can, Güven Kıraç, Mazlum Çimen ve Eylem Kaftan'ın katıldığı ödül töreninde, uluslararası kategoride "En İyi Yönetmen" ödülünü "When I Grow Up" filmiyle İspanya'dan Santago Danel Olivera, "En İyi Senaryo" ödülünü "Just A Fist" filmiyle İran'dan Mostafa Yeganeh ve "En İyi Film" ödülünü "Lost In Language" adlı yapımla yine İran'dan Mohammed Ghorbani kazandı.

Ulusal kategoride ise "En İyi Senaryo" ödülüne "Sinek Gibi" filmiyle Hazal Beril Çam, "En İyi Yönetmen" ödülüne "Aç Açına" filmiyle Ahmet Toğaç ve "En İyi Film" ödülüne ise yönetmen Onur Demirçivi'nin "105 33" filmi değer görüldü.

Arkeoloji ana temalı belgesel kategorisinde Klaus Schmidt belgesel ödülü de "Frescoes of The Flooded Monastery...or How Lisa Saved" belgeseli ile yönetmen Eleonora Tukharelli'ye verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber