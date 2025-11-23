İstanbul'da barajlar alarm veriyor

Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

İstanbul'da barajlar alarm veriyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 19.81'e kadar geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 22:16, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 22:37
Yazdır
İstanbul'da barajlar alarm veriyor

İstanbul'da 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, düşmeye devam ediyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 19,81 olarak kaydedildi.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 171 milyon 89 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Su miktarının barajlara göre dağılımı ise Ömerli'de yüzde 24,66, Darlık'ta yüzde 16,98, Elmalı'da yüzde 2,8, Terkos'ta yüzde 25,05, Alibey'de yüzde 2,42, Büyükçekmece'de yüzde 16,39, Sazlıdere'de yüzde 9,99, Istrancalar'da yüzde 0,79, Kazandere'de yüzde 0,21 ve Papuçdere'de yüzde 0,74 olarak ölçüldü.

İSKİ istatistiklerine göre, 23 Kasım tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 34,98, 2017'de yüzde 55,41, 2018'de yüzde 49,35, 2019'da yüzde 36,59, 2020'de yüzde 26,3, 2021'de yüzde 41,52, 2022'de yüzde 35,19, 2023'te yüzde 23,78, 2024'te yüzde 27,75 iken bugünkü oran yüzde 19,81 olarak ölçüldü.

Söz konusu veri, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

En düşük doluluk oranı Kazandere Barajı'nda

Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Kazandere Barajı'nda oldu. Barajda su doluluk oranı geçen yıl 23 Kasım'da yüzde 8,05 iken bugün itibarıyla yüzde 1,7'ye geriledi.

Pabuçdere Barajı'nda su doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 5,69 iken, bugün yüzde 3,61 ölçüldü.

Sazlıdere Barajı'nda da geçen sene 23 Kasım'da yüzde 38,3 olarak tespit edilen doluluk oranı yüzde 19,35'e kadar düştü.

Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 21,97 olurken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 35,74 olarak kayıtlara geçmişti.

Elmalı Barajı'nda geçen yıl 23 Kasım'da yüzde 51,15 olan doluluk oranı, bugün yüzde 50,05 olarak kayıtlara geçti.

Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 7,08 olan doluluk oranı bugün yüzde 12,19 olarak kaydedildi.

Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 37,1 olan doluluk oranı, bugün yüzde 21,72 olarak belirlendi.

Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl 29,26 olan doluluk oranı, bugün 21,65 olarak ölçüldü.

Darlık Barajı'nda geçen yıl 23 Kasım'da yüzde 29,19 ölçülen su doluluk oranı, bugün yüzde 28,49 oldu.

Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 25,39 olarak kayıtlara geçen su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 17,34 olarak ölçüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber