Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı yarın başlıyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
KOBİ'lere finansman destekleri sürüyor
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Meteorolojiden 2 kente kuvvetli yağış alarmı
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Borsada 73 milyon liralık vurgun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için her yere koşturacağız
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
Bakan Bak: Türkiye sporda bir devrim yaşıyor
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
52 yıllık çınar: Baba, kız, oğul ve gelin aynı okulda öğrenci yetiştiriyor!
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Bakanlıktan 'yapay zeka' hamlesi: Yeni şube müdürlüğü kuruldu
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Meclis'te yoğun hafta: Yeni vergi paketi ve yargı düzenlemesi masada
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacak
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Hakkınız olan itibarı yükseltmek için çalışıyoruz
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Öğretmenin alım gücü eridi: Maaşlar 38 gram altından 11 grama düştü!
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Tapusu yok ama fiyatı 7 Milyon TL: Balıkçı barınakları 'lüks villaya' dönüştü
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Bakan Memişoğlu'ndan randevu ve hekim göçü iddialarına yanıt
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Yönetmelik yayımlandı: İmar rantına yüzde 90 pay kesintisi geldi!
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Kılıçdaroğlu: CHP yolsuzluklardan arınmalıdır
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
Konut satışında tarihi rekor: Eskisini satıp yenisini alıyoruz!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
İmralı ziyaretinde detaylar netleşti: İşte Öcalan'a sorulacak o soru!
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Yangın Faciasında Emniyet Müdürü Hayatını Kaybetti
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tunç'tan Nakil Sonuçları Açıklaması
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
Bakan Tekin'den 'Hatıran Yeter' Mottolu 24 Kasım Mesajı
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
Yılmaz: Kapsayıcı bir kalkınma anlayışını desteklemeyi sürdüreceğiz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
İstanbul için kuraklık uyarısı: Olağanüstü bir dönem yaşıyoruz
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, onsuz geçen dokuzuncu Öğretmenler Günü'nü de hüzünle karşıladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2025 22:36, Son Güncelleme : 23 Kasım 2025 22:38
Yazdır
Necmettin öğretmensiz 9. Öğretmenler Günü

Tunceli'de 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırılan ve şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının ardından geçen yıllara rağmen unutulmuyor. Şehit öğretmenin memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde yaşayan ailesi, evlatlarının yokluğunda dokuzuncu Öğretmenler Günü'nü yine hüzünle karşıladı. Oğlunun bu süre zarfında hiç unutulmadığını söyleyen baba Hamit Yılmaz, oğlunun öğrencilerine olan sevgisinin ve mesleğine bağlılığının hafızalarda canlılığını koruduğunu söyledi.

"Öğrencilerini daha müreffeh yarınlara hazırlamak için mücadele etti"

Acılarının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu söyleyen Yılmaz, "Necmettin öğretmensiz geçen 9. yıldayız. Hayatında Öğretmenler Günü'nü bir kere kutlamıştı. 8 aylık bir öğretmenken şehit edildi. Orada yaşayan öğrencilere daha müreffeh yarınlar hazırlamak için mücadele etti ve elinden gelen çabayı gösterdi. Bu durum teröristlerin hoşuna gitmedi ve Tunceli'de yolu kesilip alıkonuldu. Şehit öğretmenimiz ve tüm öğretmenlerin bu vesile ile Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlerimiz en kutsal görevlerden birini icra ediyor" dedi.

Evladına şehadet şerbeti içmenin nasip olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ne mutlu bize ki Rabbim bize böyle bir evlat nasip etti. Necmettin'siz geçen 9 senede bizim için değişen bir şey olmadı. Aynı acı ve aynı ıstırapla devam ediyoruz. Allah aziz milletimizden razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Hala da gidip gelip bizi ve Necmettin öğretmenin kabrini ziyaret ediyorlar. Necmettin öğretmenin kabrine gelip dua edenler, mektup yazanlar, telefon edenler 9 senelik süreçte Muş'tan, Van'dan, Hakkari'den, Tunceli'den, Diyarbakır'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hiç eksik olmadı. Bu noktada Necmettin'in ailesi olarak sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Onları yetiştiren ailelere de sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

Demirkapı köyü sakinlerinden Hasbi Cebeci de, "Necmettin öğretmen benim halamın torunuydu. Necmettin öğretmenin şehitlik haberini aldığımızda çok üzülmüştük. Biz buradayken Necmettin öğretmen aranıyordu, günlerce arandı, en sonunda bulundu ve köyümüze getirildi. Şehidimizi defnettik. İnsan tabii ki hüzünleniyor. Allah rahmet eylesin. Necmettin çocukluğunda mülayim, sakin, temiz ve dürüst bir çocuktu. Öğretmenliğinde de öğrencilerinden duyduğumuza göre onu çok sevdiklerini öğrendik. Çok mülayim bir öğretmendi. Bir taraftan şehidimiz için üzgünüz ama bir taraftan da gururluyuz. Bir şehidimiz var. Peygamberlikten sonra en yüce makam şehitliktir. Bu nedenle şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Öğretmenler bizim her şeyimiz, öğretmenlerin yetiştirdiği nesil bu ülkeye hizmet edecek. Onlara çok şey borçluyuz" diye konuştu.

Öte yandan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı, Türkiye'nin birçok noktasındaki okullarda, kütüphanelerde ve eğitim projelerinde yaşatılmaya devam ediyor. Eğitim camiası ve vatandaşlar da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Yılmaz'ı anmaya devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber