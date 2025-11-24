Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya da yoğun bir programla başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası Türkiye'ye döndü.

Temaslarını Ankara'da sürdürecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşecek.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve tahıl koridoru sürecinin yeniden başlatılması konularının ele alınması bekleniyor.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı 15 bin sözleşmeli öğretmenin atama törenine katılacak.

Kore Cumhurbaşkanı Myung Ankara'ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Beştepe'de Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşılayacak. Ziyarette; ikili ilişkiler, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı ve yüksek teknoloji alanlarında iş birliğini daha da geliştirilecek adımlar ele alınacak.