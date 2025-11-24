Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 70'e çıktı! Kararsızların oranı düşüyor

Terörsüz Türkiye sürecini destekleyenlerin oranı her geçen gün artıyor. Edinilen bilgilere göre, son yapılan anketlerde sürece olan güven ve destekte bir önceki anketlere göre artış gözlemlendi. AK Parti kaynakları, yaptıkları araştırmalarda sürece desteğin yüzde 70'lere ulaştığını söyledi. Bu artışın ilerleyen günlerde daha da yukarılara çıkması beklenirken, sürece sadece yurt içi seçmenin değil, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşın da desteğinin yüksek olduğu öğrenildi.

GURBETÇİNİN ENDİŞESİ DAHA AZ

AK Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, yapılan çalışmalarda kararsızların oranının her geçen gün azaldığının görüldüğü belirtilirken, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşın sürece olan ilgi, alaka ve desteğinin de yüksek olduğunun gözlemlendiği kaydedildi. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının süreçten beklentilerinin büyük olduğu, başarıya ulaşması noktasında endişelerinin yurt içinde yaşayan vatandaşlara göre daha az olduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

İMRALI ZİYARETİNE MESAFELİ BAKIŞ

Tüm bunların yanı sıra Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti kararı alması tartışmaları da beraberinde getirdi. Kulislerde sürece destek veren birçok vatandaşın İmralı Adası'na gidilip terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşülmesine karşı olduğu belirtilirken, 'Sürece olan destek' ile 'Öcalan ile görüşülmesi' başlıklarının birbirinden ayrıştığına dikkat çekiliyor. Hatta bazı kaynaklar, terörün bitmesi ile sürece olan destek noktasında seçmenin ayrışmalar yaşadığının altını çiziyor.



