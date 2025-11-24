TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var
Cinsiyet değiştirme ameliyatı 30 kat arttı!

Kimyager Prof. Dr. Mükerrem Şahin "Erkeklerde testosteron oranı düştükçe kadına ilgi azalıyor. Erkeklikten kadınlığa geçiş Amerika'da 10 kat, Hollanda'da 15 kat artarken Türkiye'de tam 30 kat artış var. Korkunç bir geleceğe gidiyoruz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Kasım 2025 07:50, Son Güncelleme : 24 Kasım 2025 07:51
Türkiye'nin doğum oranı alarm veriyor. Doğurganlık oranı geçtiğimiz yıl 1,48'e kadar düşerek kendini yenileme oranı olan 2,1'in altında seyrediyor. Uzmanlara göre bu düşüşte ekonomik ve sosyal sebeplerin yanı sıra beslenme faktörü de kritik rol oynuyor. İşlenmiş gıdalar ve yanlış beslenme erkeklerde testosteronu baskılayıp östrojen hormonunu artırıyor. Bu da doğurganlık oranını düşürmekle kalmayıp LGBT gibi akımların ekmeğine yağ sürüyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi kimyager Prof. Dr. Mükerrem Şahin, Türkiye'de gençlerin cinsiyet değiştirmek için sıraya girdiğini belirterek "Erkeklerde testosteron oranı düştükçe kadına olan ilgi azalıyor. Batı illeri resmen alarm veriyor. Doğu ve İç Anadolu Bölgesi bu anlamda daha şanslı. Sadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de durum aynı. Pakistan ve Afganistan'da durum bizden de kötü.

Çiğnedikleri uyuşturucu otlar testosteronu düşürüyor, hormonal dengeyi bozuyor. Fas, Cezayir, Tunus'ta ise durum daha beter. Türkiye o ülkelere göre daha iyiydi ancak son yıllarda erkeklikten kadınlığa geçiş dehşet derecede arttı. Amerika'da 10 kat, Hollanda'da 10-15 kat artarken Türkiye'de tam 30 kat artış var. Çok tehlikeli sularda yüzüyoruz. Korkunç bir geleceğe gidiyoruz" diye konuştu.

KAĞIT BARDAK KADINSI YAPAR

Prof. Şahin, testosteron oranındaki düşüşün en önemli sebebinin işlenmiş gıdalar olduğunu söyledi. "Katkı maddeleri ile abur cuburlardan uzak durun" uyarısında bulunan Şahin "Cipsler, trans yağlar, beyaz ekmek ve şeker tüketimi erkeklerde östrojen oranını artırıyor. Kağıt bardaklar çok zararlı. Bir erkek 5 yıl boyunca her gün kağıt bardaktan sıcak çay içerse erkekliği biter. Bugün İsrail'de okullarda kağıt bardak yasak. Neden? Çünkü sonuçlarını çok iyi biliyorlar" dedi. Erkeğin kadınlaştığına kadının da erkekleştiğine dikkat çeken Şahin "Kimse bu gidişatı durdurmak için bir şey yapmıyor. Herkes günü kurtarıyor. Başkent Üniversitesine 20 yaşında bir genç geldi, 'kız olmak istiyorum' dedi. Hormon değişmiş. Ne yapacaksın, öldürecek misin? Bu çocuklar bizim. Bu hormonal bozukluk. Rehabilite etmeliyiz. Devletin bunu düşünmesi lazım."

Tartışılacak bir öneride bulunan Şahin, "İlkokuldaki erkek çocuklara testosteron iğnesi yapılmalı" dedi.

ERKEKLERE TEREYAĞI, KADINLARA ZEYTİNYAĞI

Erkeklerin fındık, fıstık, bal ve ceviz yemesi lazım. Östrojenin yükselmemesi için tereyağı çok önemli. Peki erkek tereyağı yiyor mu? Ege Bölgesi'nde yemiyor. Erkeğin tereyağı, kadının zeytinyağı yemesi lazım. Kadınlar da keten tohumu ve omega 3 yerse östrojen oranı artar.

